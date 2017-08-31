Курс доллара упал ниже 58 рублей

Курс рубля к доллару вышел на максимум за 2,5 месяца.
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара уменьшился на 57 копеек и составил 57,99 рубля впервые с 19 июня 2017. А курс евро на торгах Московской биржи за сутки снизился на 66 копеек и составил 68,97 руб. впервые с 21 июля 2017, пишет ТАСС.
По оценке экспертов, российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Стоимость нефти сорта Brent превысила 52,5 доллара за баррель, что поддерживает спрос на рублевые активы.
По оценке экспертов, российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Стоимость нефти сорта Brent превысила 52,5 доллара за баррель, что поддерживает спрос на рублевые активы.
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