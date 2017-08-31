Аксенов назвал границу Украины с Крымом «рассадником экстремизма»

Глава Крыма провел совместное заседание антитеррористических комиссий Крыма и Краснодарского края.
Глава Крыма Сергей Аксенов провел в четверг первое совместное заседание антитеррористических комиссий Крыма и Краснодарского края. На заседании Аксенов сообщил, что в целом обстановка в республике стабильна, однако есть некоторые области, где действуют экстремисты. Так, границу Украины с Крымом он назвал «рассадником экстремизма и терроризма»: в граничащих с Крымом районах Херсонской области размещаются боевики запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» и так называемого «крымско-татарского батальона».
Ранее в Херсонской области Украины был создан добровольческий батальон имени крымскотатарского политического деятеля рубежа XIX-XX веков Номана Челебиджихана, члены которого — а их уже 560 человек — заявили о намерении воевать за возвращение Крыма в состав Украины.
Аксенов также отметил, что серьезную угрозу безопасности полуострова представляют вооруженный конфликт в Донбассе и массовая иммиграция из зон ведения боевых действий в Россию, сообщает РИА Новости.
Ранее в Херсонской области Украины был создан добровольческий батальон имени крымскотатарского политического деятеля рубежа XIX-XX веков Номана Челебиджихана, члены которого — а их уже 560 человек — заявили о намерении воевать за возвращение Крыма в состав Украины.
Аксенов также отметил, что серьезную угрозу безопасности полуострова представляют вооруженный конфликт в Донбассе и массовая иммиграция из зон ведения боевых действий в Россию, сообщает РИА Новости.
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