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  • 31.08, 21:55

    Московской гимназии присвоили имя Виталия Чуркина

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    Московской гимназии присвоили имя Виталия Чуркина

    Московской гимназии присвоили имя Виталия Чуркина

    Московские власти одобрили решение о присвоении имени российского дипломата Виталия Чуркина столичной гимназии №1522, которую он когда-то закончил.

    Столичный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) еще в июне выступил с соответствующей инициативой после обращения коллектива учебного заведения. Идею поддержали министр иностранных дел Сергей Лавров и вдова дипломата Ирина Чуркина. Московские власти же решили сделать исключения из правила о присвоении имен выдающихся личностей только после 5 лет со дня их смерти.

    Таким образом, с нового учебного года гимназия будет носить имя своего знаменитого выпускника. О Виталии Чуркине будут говорить на школьной линейке и в классах, отметили в ОНФ.

    Юрий Вяземский, профессор МГИМО: «Присвоение имени выдающегося дипломата — это дань памяти о народном герое, который больше 40 лет отстаивал интересы нашей страны на международной арене. Это решение было абсолютно необходимым».

    Виталий Чуркин закончил гимназию №1522 в 1969 году. И после выпуска он продолжал поддерживать с ней связь. Более 20 лет назад при его участии в гимназии появилась академия детской дипломатии.

    Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Почувствовавшего себя плохо дипломата срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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