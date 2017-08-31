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  • 31.08, 21:55

    США увеличили число своих военных в Афганистане

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    США увеличили число своих военных в Афганистане

    США увеличили число своих военных в Афганистане

    Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ об отправке дополнительных сил США в Афганистан.

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил в четверг, что подписал указ об отправке дополнительных войск США в Афганистан. Мэттис также отметил, что подписанный указ соответствует новой стратегии президента Дональда Трампа по Афганистану, передает агентство Reuters. Глава Пентагона уверен, что увеличение контингента позволит «воевать эффективнее»: он отметил, что среди этих военных есть люди разных специальностей.

    Ранее Трамп объявил о намерении расширить воинский контингент США в Афганистане и направить туда 4000 солдат. Это решение назвали новой стратегией. Трамп заявил, что не намерен больше использовать американских военных для «экспорта демократии», но собирается расширить их полномочия в борьбе с терроризмом.

    Мэттис ничего не сообщил о количестве американских военных, отправляемых в Афганистан. Ранее сообщалось, что в стране служат 11 тысяч человек.


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