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  • 31.08, 21:55
    Опубликовано видео задержания жителей Таганрога, продавших приятеля на органы. задержание, Ростовская область, Таганрог, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео задержания жителей Таганрога, продавших приятеля на органы

    Опубликовано видео задержания жителей Таганрога, продавших приятеля на органы

    1 комментарий
    Опубликовано видео задержания жителей Таганрога, продавших приятеля на органы

    Опубликовано видео задержания жителей Таганрога, продавших приятеля на органы

    Опубликовано видео задержания жителей Таганрога, продавших приятеля на органы

      МВД РФ опубликовало оперативное видео задержания 23-летнего и 51-летнего жителей Таганрога, которые пытались продать живого человека на органы.

      В Ростовской области в одной из гостиниц задержали мужчин, которые пытались продать своего приятеля на органы для трансплантации. На видеокадрах видно, как злоумышленников везут в отделение полиции. На допросе ни один из подозреваемых не смог объяснить, за что они задержаны.

      Жителей Таганрога взяли при получении денег за проданного человека. Мужчины планировали поделить между собой 1,5 млн рублей, продав 26-летнего приятеля одного из них.

      По версии следствия, злоумышленники заявили приятелю, что якобы знают местонахождение ранее похищенного у жертвы автомобиля. По данным местных СМИ, парню предстояло отправиться в ДНР. Торговцы заверили товарища, что ему необходимо пройти полное медицинское обследование перед путешествием в чужую страну. «Проданный» мужчина предъявил справку о здоровье и до последнего не догадывался о своей участи.

      Возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа человека».

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