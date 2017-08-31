Крупнейшие банки мира запустят собственную криптовалюту

Шесть крупнейших банков мира включились в проект по разработке новой криптовалюты, которая должна стать более универсальным аналогом биткоина.
По данным Financial Times, в проекте участвуют банки Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street.
Новая криптовалюта получила название USC, что означает «utility settlement coin» («практичная денежная единица для расчетов»). Ожидается, что она будет использоваться для моментальных расчетов и при проведении сделок с ценными бумагами.
В частности, при переходе на USC участники сделок с ценными бумагами не будут дожидаться перевода традиционных денежных средств. Вместо этого они смогут обменять криптовалюту на привычные деньги в центробанках. Это сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов. При этом, USC можно будет обменять на самые разные традиционные валюты по требованию участников сделки.
Отмечается, что схему опробуют на внутренних переводах между банками уже в конце 2018 года.
Разработки USC начались еще в августе прошлого года. Изначально над новой криптовалютой работали швейцарский банк UBS и Clearmatics Technologies. Позже к ним присоединились такие ведущие компании, как Deutsche Bank, BNY Mellon и Santander.
Сегодня, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в тройке ведущих криптовалют лидирует биткоин. На втором месте находится криптовалюта Ethereum, а замыкает тройку лидеров Bitcoin Cash, появившийся после запуска нового протокола работы биткоина.
Новая криптовалюта получила название USC, что означает «utility settlement coin» («практичная денежная единица для расчетов»). Ожидается, что она будет использоваться для моментальных расчетов и при проведении сделок с ценными бумагами.
В частности, при переходе на USC участники сделок с ценными бумагами не будут дожидаться перевода традиционных денежных средств. Вместо этого они смогут обменять криптовалюту на привычные деньги в центробанках. Это сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов. При этом, USC можно будет обменять на самые разные традиционные валюты по требованию участников сделки.
Отмечается, что схему опробуют на внутренних переводах между банками уже в конце 2018 года.
Разработки USC начались еще в августе прошлого года. Изначально над новой криптовалютой работали швейцарский банк UBS и Clearmatics Technologies. Позже к ним присоединились такие ведущие компании, как Deutsche Bank, BNY Mellon и Santander.
Сегодня, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в тройке ведущих криптовалют лидирует биткоин. На втором месте находится криптовалюта Ethereum, а замыкает тройку лидеров Bitcoin Cash, появившийся после запуска нового протокола работы биткоина.
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