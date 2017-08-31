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  • 31.08, 21:55

    Крупнейшие банки мира запустят собственную криптовалюту

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    Крупнейшие банки мира запустят собственную криптовалюту

    Крупнейшие банки мира запустят собственную криптовалюту

    Шесть крупнейших банков мира включились в проект по разработке новой криптовалюты, которая должна стать более универсальным аналогом биткоина.

    По данным Financial Times, в проекте участвуют банки Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street.

    Новая криптовалюта получила название USC, что означает «utility settlement coin» («практичная денежная единица для расчетов»). Ожидается, что она будет использоваться для моментальных расчетов и при проведении сделок с ценными бумагами.

    В частности, при переходе на USC участники сделок с ценными бумагами не будут дожидаться перевода традиционных денежных средств. Вместо этого они смогут обменять криптовалюту на привычные деньги в центробанках. Это сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов. При этом, USC можно будет обменять на самые разные традиционные валюты по требованию участников сделки.

    Отмечается, что схему опробуют на внутренних переводах между банками уже в конце 2018 года.

    Разработки USC начались еще в августе прошлого года. Изначально над новой криптовалютой работали швейцарский банк UBS и Clearmatics Technologies. Позже к ним присоединились такие ведущие компании, как Deutsche Bank, BNY Mellon и Santander.

    Сегодня, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в тройке ведущих криптовалют лидирует биткоин. На втором месте находится криптовалюта Ethereum, а замыкает тройку лидеров Bitcoin Cash, появившийся после запуска нового протокола работы биткоина.

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