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  • 31.08, 20:24

    Пчеловод на спор просидел 30 секунд на улье без штанов

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    Пчеловод на спор просидел 30 секунд на улье без штанов

    Пчеловод на спор просидел 30 секунд на улье без штанов

    Пчеловод на спор просидел 30 секунд на улье без штанов

    27-летний житель Новой Зеландии выиграл пари, посидев на улье со спущенными штанами.

    Пчеловод Джейми Грейнджер поспорил со своим товарищем Аурелом Брагути на 1000 новозеландских долларов (около 700 долларов США) и смог просидеть на улье 30 секунд.



    Перед этим подобный трюк попытался выполнить еще один их знакомый. Однако его хватило только на 19 секунд.

    Как признается Грейнджер, победа в споре далась ему непросто, однако предложенная сумма помогла справиться с болью. По его словам, тысяча долларов за 30 секунд — самые легкие деньги, которые он когда-либо заработал.

    Джейми Грейнджер: «Было ли это больно? Ну, ровно настолько, насколько я и ожидал. Это было неприятно, но забавно. Просто представьте, как ваша задница распухает».

    Мужчина отметил, что пчелы погибают после укуса, но спор был затеян в конце сезона, и многие насекомые умерли бы все равно, передает Metro.

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