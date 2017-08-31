Пчеловод на спор просидел 30 секунд на улье без штанов

27-летний житель Новой Зеландии выиграл пари, посидев на улье со спущенными штанами.
Пчеловод Джейми Грейнджер поспорил со своим товарищем Аурелом Брагути на 1000 новозеландских долларов (около 700 долларов США) и смог просидеть на улье 30 секунд.
Перед этим подобный трюк попытался выполнить еще один их знакомый. Однако его хватило только на 19 секунд.
Как признается Грейнджер, победа в споре далась ему непросто, однако предложенная сумма помогла справиться с болью. По его словам, тысяча долларов за 30 секунд — самые легкие деньги, которые он когда-либо заработал.
Джейми Грейнджер: «Было ли это больно? Ну, ровно настолько, насколько я и ожидал. Это было неприятно, но забавно. Просто представьте, как ваша задница распухает».
Мужчина отметил, что пчелы погибают после укуса, но спор был затеян в конце сезона, и многие насекомые умерли бы все равно, передает Metro.
Перед этим подобный трюк попытался выполнить еще один их знакомый. Однако его хватило только на 19 секунд.
Как признается Грейнджер, победа в споре далась ему непросто, однако предложенная сумма помогла справиться с болью. По его словам, тысяча долларов за 30 секунд — самые легкие деньги, которые он когда-либо заработал.
Джейми Грейнджер: «Было ли это больно? Ну, ровно настолько, насколько я и ожидал. Это было неприятно, но забавно. Просто представьте, как ваша задница распухает».
Мужчина отметил, что пчелы погибают после укуса, но спор был затеян в конце сезона, и многие насекомые умерли бы все равно, передает Metro.
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