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  • 31.08, 20:24
    Московские дороги назвали самым безопасными в России. дороги, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские дороги назвали самым безопасными в России

    Московские дороги назвали самым безопасными в России

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    Московские дороги назвали самым безопасными в России

    Московские дороги назвали самым безопасными в России

    Московские дороги назвали самым безопасными в России

      Как повысить безопасность на дорогах в России — этот вопрос сегодня обсуждали на заседании правительственной комиссии.

      Несмотря на то, что число жертв и раненых в ДТП в России снижается уже несколько лет, цифры по-прежнему шокирующие: в 2016-м году в авариях погибли свыше 20 тысяч человек. С учетом роста автомобильного парка в стране МВД подготовило новую комплексную программу по снижению травматизма на дорогах.

      В частности, программа предусматривает совершенствование системы организации дорожного движения. Наиболее удачный пример работы в этом направлении демонстрирует Москва. Первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал распространить столичный опыт на другие города-миллионники.

      Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Вообще, то что происходит в Москве и с безопасностью и с системой помощи участникам дорожного движения, мы по большому счету этот опыт можем тиражировать. Здесь, надо помнить, — наиболее высокие скорости на дорогах и много автотранспорта, и это практически самый безопасный город».

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