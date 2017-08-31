Московские дороги назвали самым безопасными в России

Как повысить безопасность на дорогах в России — этот вопрос сегодня обсуждали на заседании правительственной комиссии.

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ДТП

Москва

Несмотря на то, что число жертв и раненых в ДТП в России снижается уже несколько лет, цифры по-прежнему шокирующие: в 2016-м году в авариях погибли свыше 20 тысяч человек. С учетом роста автомобильного парка в стране МВД подготовило новую комплексную программу по снижению травматизма на дорогах.



В частности, программа предусматривает совершенствование системы организации дорожного движения. Наиболее удачный пример работы в этом направлении демонстрирует Москва. Первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал распространить столичный опыт на другие города-миллионники.



Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Вообще, то что происходит в Москве и с безопасностью и с системой помощи участникам дорожного движения, мы по большому счету этот опыт можем тиражировать. Здесь, надо помнить, — наиболее высокие скорости на дорогах и много автотранспорта, и это практически самый безопасный город».