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  • 31.08, 20:24
    Похищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву. депортация, журналистика, задержание, СМИ, спецслужбы, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПохищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву

    Похищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву

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    Похищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву

    Похищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву

    Похищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву

      В Москву сегодня вернулась журналистка Первого канала Анна Курбатова. Ее служебная командировка на Украину обернулась похищением, долгим допросом в СБУ, а затем депортацией из страны.

      Украинские спецслужбы назвали ее российской пропагандисткой и заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. В аэропорту Шереметьево Анну Курбатову встретили коллеги.

      Подробности депортации российской журналистки — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.

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