Похищенная в Киеве журналистка Курбатова вернулась в Москву

В Москву сегодня вернулась журналистка Первого канала Анна Курбатова. Ее служебная командировка на Украину обернулась похищением, долгим допросом в СБУ, а затем депортацией из страны.
Украинские спецслужбы назвали ее российской пропагандисткой и заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. В аэропорту Шереметьево Анну Курбатову встретили коллеги.
Подробности депортации российской журналистки — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
Подробности депортации российской журналистки — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
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