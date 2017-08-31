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  • 31.08, 20:24
    Тысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне. Великобритания, монархи и августейшие особы, памятные даты, принцесса Диана. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне

    Тысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне

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    Тысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне

    Тысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне

    Тысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне

      Тысячи британцев и жителей других стран приехали сегодня в Лондон, чтобы возложить цветы в память о «народной принцессе».

      В двадцатую годовщину гибели Дианы в автокатастрофе ее поклонники приходят к Кенсингтонскому дворцу, где она когда-то жила. У ворот дворца, как и 20 лет назад, множество цветов и фотографий с изображением принцессы. Особенно многолюдно сегодня и на выставках, где представлены личные вещи леди Ди.

      смотретьПринцы Гарри и Уильям в узком кругу почтили память погибшей в катастрофе матери
      Принцы Гарри и Уильям в узком кругу почтили память погибшей в катастрофе матери
      Никаких официальных мероприятий по случаю трагической годовщины в Лондоне не устраивают — королевская семья решила провести сегодняшний день в частной обстановке. Накануне сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, посетили Белый сад — мемориал, созданный в ее честь в Кенсингтонском дворце. Там можно увидеть уникальные цветочные композиции из тюльпанов, нарциссов, роз и других цветов.


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