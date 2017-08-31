Тысячи людей почтили память леди Дианы в Лондоне

смотреть Принцы Гарри и Уильям в узком кругу почтили память погибшей в катастрофе матери

В двадцатую годовщину гибели Дианы в автокатастрофе ее поклонники приходят к Кенсингтонскому дворцу, где она когда-то жила. У ворот дворца, как и 20 лет назад, множество цветов и фотографий с изображением принцессы. Особенно многолюдно сегодня и на выставках, где представлены личные вещи леди Ди.Никаких официальных мероприятий по случаю трагической годовщины в Лондоне не устраивают — королевская семья решила провести сегодняшний день в частной обстановке. Накануне сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, посетили Белый сад — мемориал, созданный в ее честь в Кенсингтонском дворце. Там можно увидеть уникальные цветочные композиции из тюльпанов, нарциссов, роз и других цветов.