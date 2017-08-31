Загадочный киллер Челентано предстал перед судом

Сегодня перед судом предстал один из опаснейших преступников современности по кличке Челентано. Его настоящего имени — Анатолий Радченко — практически никто не знал. Следователи считают, что он был штатным киллером знаменитой банды Трунова.

Предстать перед судом Радченко должен был еще пять лет назад, но все это время киллер был в розыске. Первое слушание по громкому делу состоялось в закрытом режиме.



О Радченко в вообще известно мало. Не разговорчив, «светиться» на людях не любил, фотографировался редко. Радченко задержали в Вене по запросу Интерпола.



Радченко обвиняется в руководстве структурным подразделением преступного сообщества Трунова, а также создании и руководстве преступной группой банды. При его организации были совершены четыре убийства и покушении на убийства еще трех человек.



Среди всех членов банды Трунова Анатолий Радченко выделялся больше остальных. Для бандита он был слишком правильным, говорили друзья. И действительно, наемник, который, как установили сыщики, хладнокровно расправлялся с людьми, соблюдал пост, регулярно исповедовался и причащался, даже строил храмы. В одной из ориентировок так и было написано: «религиозен, носит крестик из дерева, посещает церкви, может передвигаться на дорогостоящих автомобилях».



Вину свою Челентано полностью признал. Сегодня на первом заседании он попросил лишь об одном — чтобы его дело рассматривали присяжные.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

