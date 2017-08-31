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  • 31.08, 20:24
    Загадочный киллер Челентано предстал перед судом. бандитизм, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗагадочный киллер Челентано предстал перед судом

    Загадочный киллер Челентано предстал перед судом

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    Загадочный киллер Челентано предстал перед судом

    Загадочный киллер Челентано предстал перед судом

    Загадочный киллер Челентано предстал перед судом

      Сегодня перед судом предстал один из опаснейших преступников современности по кличке Челентано. Его настоящего имени — Анатолий Радченко — практически никто не знал. Следователи считают, что он был штатным киллером знаменитой банды Трунова.

      Предстать перед судом Радченко должен был еще пять лет назад, но все это время киллер был в розыске. Первое слушание по громкому делу состоялось в закрытом режиме.

      О Радченко в вообще известно мало. Не разговорчив, «светиться» на людях не любил, фотографировался редко. Радченко задержали в Вене по запросу Интерпола.

      Радченко обвиняется в руководстве структурным подразделением преступного сообщества Трунова, а также создании и руководстве преступной группой банды. При его организации были совершены четыре убийства и покушении на убийства еще трех человек.

      Среди всех членов банды Трунова Анатолий Радченко выделялся больше остальных. Для бандита он был слишком правильным, говорили друзья. И действительно, наемник, который, как установили сыщики, хладнокровно расправлялся с людьми, соблюдал пост, регулярно исповедовался и причащался, даже строил храмы. В одной из ориентировок так и было написано: «религиозен, носит крестик из дерева, посещает церкви, может передвигаться на дорогостоящих автомобилях».

      Вину свою Челентано полностью признал. Сегодня на первом заседании он попросил лишь об одном — чтобы его дело рассматривали присяжные.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

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