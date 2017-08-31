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  • 31.08, 20:24
    Украденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя. выставки и музеи, Дагестан, кражи и ограбления, Смоленская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя

    Украденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя

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    Украденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя

    Украденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя

    Украденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя

      Силовики обнаружили украденную из дагестанского музея саблю персидского правителя Надир-шаха.

      Правоохранители Смоленской области провели в четверг спецоперацию по задержанию похитителей музейной реликвии — сабли правителя средневековой Персии Надир-шаха. Оружие было похищено пару месяцев назад из музея в Дагестане.

      Задержанные сразу признались, что сабля у них, и показали, где она лежит. Выяснилось, что реликвию стоимостью не менее 70 млн рублей один из похитителей хранил в полиэтиленовом пакете дома под кроватью.

      Уже во время разговора с подозреваемыми выяснилось, что саблю они собирались продать в ближайшие дни. Правоохранителям предстоит выяснить, кому. Не исключено, что похитители действовали по заказу кого-то из известных коллекционеров.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.

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