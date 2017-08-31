Украденную саблю за 70 млн рублей нашли под кроватью в доме похитителя

Силовики обнаружили украденную из дагестанского музея саблю персидского правителя Надир-шаха .

Правоохранители Смоленской области провели в четверг спецоперацию по задержанию похитителей музейной реликвии — сабли правителя средневековой Персии Надир-шаха. Оружие было похищено пару месяцев назад из музея в Дагестане.



Задержанные сразу признались, что сабля у них, и показали, где она лежит. Выяснилось, что реликвию стоимостью не менее 70 млн рублей один из похитителей хранил в полиэтиленовом пакете дома под кроватью.



Уже во время разговора с подозреваемыми выяснилось, что саблю они собирались продать в ближайшие дни. Правоохранителям предстоит выяснить, кому. Не исключено, что похитители действовали по заказу кого-то из известных коллекционеров.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.