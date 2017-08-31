Лжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти

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Санкт-Петербурге рассматривают вопрос об аресте вероятных киднепперов. Под видом сотрудников правоохранительных органов подозреваемые задерживали горожан, обвиняли в тяжких преступлениях, а потом требовали деньги, чтобы снять обвинения.
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Лжеполицейские демонстрировали «задержанным» не только наручники и поддельные удостоверения, главным аргументом в беседах был настоящий пистолет. Кроме того, в арсенале предполагаемых преступников была еще и граната. Потерпевшими в основном оказывались жители небольшого города Отрадное в Ленинградской области.
Анастасия Глущенко, старший помощник СУ СКР по региону: «На протяжении нескольких месяцев в Отрадном они задерживали потерпевших, удерживали их в машине и требовали выкуп за вымышленные преступления».
Выкуп требовали немалый — сотни тысяч рублей. А один раз им удалось заполучить в качестве отступных сразу полмиллиона рублей. Часто деньги приносили родственники, предполагая, что перед ними все же не полицейские-вымогатели, а бандиты.
Похищенных людей злоумышленники в итоге отпускали.
Следователи всем шестерым предъявили обвинения в похищении людей из корыстных побуждений. Первого лжеполицейского уже арестовали и отправили в следственных изолятор, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.
Анастасия Глущенко, старший помощник СУ СКР по региону: «На протяжении нескольких месяцев в Отрадном они задерживали потерпевших, удерживали их в машине и требовали выкуп за вымышленные преступления».
Выкуп требовали немалый — сотни тысяч рублей. А один раз им удалось заполучить в качестве отступных сразу полмиллиона рублей. Часто деньги приносили родственники, предполагая, что перед ними все же не полицейские-вымогатели, а бандиты.
Похищенных людей злоумышленники в итоге отпускали.
Следователи всем шестерым предъявили обвинения в похищении людей из корыстных побуждений. Первого лжеполицейского уже арестовали и отправили в следственных изолятор, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.
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