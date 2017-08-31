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  • 31.08, 20:24
    Лжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти. похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти

    Лжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти

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    Лжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти

    Лжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти

    Лжеполицейские несколько месяцев терроризировали жителей города в Ленобласти

      В Санкт-Петербурге рассматривают вопрос об аресте вероятных киднепперов. Под видом сотрудников правоохранительных органов подозреваемые задерживали горожан, обвиняли в тяжких преступлениях, а потом требовали деньги, чтобы снять обвинения.

      Лжеполицейские демонстрировали «задержанным» не только наручники и поддельные удостоверения, главным аргументом в беседах был настоящий пистолет. Кроме того, в арсенале предполагаемых преступников была еще и граната. Потерпевшими в основном оказывались жители небольшого города Отрадное в Ленинградской области.

      Анастасия Глущенко, старший помощник СУ СКР по региону: «На протяжении нескольких месяцев в Отрадном они задерживали потерпевших, удерживали их в машине и требовали выкуп за вымышленные преступления».

      Выкуп требовали немалый — сотни тысяч рублей. А один раз им удалось заполучить в качестве отступных сразу полмиллиона рублей. Часто деньги приносили родственники, предполагая, что перед ними все же не полицейские-вымогатели, а бандиты.
      Похищенных людей злоумышленники в итоге отпускали.

      Следователи всем шестерым предъявили обвинения в похищении людей из корыстных побуждений. Первого лжеполицейского уже арестовали и отправили в следственных изолятор, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.

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