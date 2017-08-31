Слепой британец попал под суд за просмотр детской порнографии

В Великобритании за скачивание и просмотр детской порнографии судят
44-летнего Эндрю Шоу, который практически слеп и даже в суд пришел в сопровождении собаки-поводыря.
Дело Шоу рассматривает магистратский суд города Блэкпул графства Ланкашир. Мужчину обвиняют в том, что он загрузил на свой компьютер 71 непристойное изображение детей, не достигших 16 лет.
Между тем защита Шоу предоставила медицинские свидетельства его слепоты. Согласно заключению врачей, он полностью не видит одним глазом и сохраняет лишь незначительные остатки зрения на другом.
В связи с этим адвокат утверждает, что его клиент просто не смог рассмотреть подписи к изображениям, на которых был указан возраст персонажей. Обвинение, в свою очередь, настаивает, что за время, пока велось следствие, а это больше года, прокуратора могла собрать все доказательства виновности Шоу.
Между тем суд все же вернул дело на доследование. Пока мужчина находится на свободе под залог, передают Вести.Ru.
Между тем защита Шоу предоставила медицинские свидетельства его слепоты. Согласно заключению врачей, он полностью не видит одним глазом и сохраняет лишь незначительные остатки зрения на другом.
В связи с этим адвокат утверждает, что его клиент просто не смог рассмотреть подписи к изображениям, на которых был указан возраст персонажей. Обвинение, в свою очередь, настаивает, что за время, пока велось следствие, а это больше года, прокуратора могла собрать все доказательства виновности Шоу.
Между тем суд все же вернул дело на доследование. Пока мужчина находится на свободе под залог, передают Вести.Ru.
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