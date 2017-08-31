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  • 31.08, 18:54

    Праздник обрезания в московской синагоге приняли за пожар

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    Праздник обрезания в московской синагоге приняли за пожар

    Праздник обрезания в московской синагоге приняли за пожар

    В Московской хоральной синагоге опровергли сообщения о возгорании. Дым оказался от шашлыка, которым гости отмечали обрезание ребенка.

    За возгорание на крыше здания Московской хоральной синагоги приняли дым от шашлыков. Как сообщили агентству «Москва» в секретариате синагоги, в четверг во дворе ее посетители отмечали праздник по случаю обрезания ребенка и жарили шашлык, и появление пожарной машины стало для них неожиданностью.

    Из сообщения секретариата синагоги: «У нас во дворе мероприятие, на нем начали делать шашлыки. Просто дым немножко не рассчитали, видимо, развели сильный огонь без нашего ведома. Дело в том, что к нам пришли гости, у них обрезание у ребенка, и они решили здесь таким образом это дело отметить. У нас даже пожарная машина приехала, спасатели сказали, что мы горим, а мы даже не поняли, в чем дело. Поэтому, естественно, информацию о возгорании здания не подтверждаем».

    В секретариате добавили, что гости скоро разойдутся.

    Ранее над крышей синагоги в центре Москвы был замечен дым. Сообщалось даже, что посетителей эвакуируют.

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