Двое жителей Таганрога пытались продать человека на органы за 1,5 млн

Уголовное дело о торговле живым человеком расследуют в Ростовской области. Задержаны двое подозреваемых.
Полицейские Ростовской области задержали двух мужчин, которые за 1,5 млн рублей пытались продать человека на органы. Торговцы были взяты при получении денег.
Как сообщает donnews.ru, 23-летний и 51-летний подозреваемые заставили 26-летнего мужчину пройти полное медицинское обследование якобы для перегона автомобиля из Таганрога в ДНР. Тот согласился. Сделку заключали в одной из гостиниц города. «Проданный» мужчина до последнего не догадывался о своей участи.
Известно, что торговцы были хорошо знакомы со своей жертвой. Более того, один из злоумышленников был приятелем молодого человека.
Елизавета Комахидзе, официальный представитель прокуратуры Ростовской области: «О планах продавцов узнали сотрудники правоохранительных органов и выступили в качестве подложных покупателей. После получения денег подозреваемые были задержаны».
Возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа человека», передает «Интерфакс».
Как сообщает donnews.ru, 23-летний и 51-летний подозреваемые заставили 26-летнего мужчину пройти полное медицинское обследование якобы для перегона автомобиля из Таганрога в ДНР. Тот согласился. Сделку заключали в одной из гостиниц города. «Проданный» мужчина до последнего не догадывался о своей участи.
Известно, что торговцы были хорошо знакомы со своей жертвой. Более того, один из злоумышленников был приятелем молодого человека.
Елизавета Комахидзе, официальный представитель прокуратуры Ростовской области: «О планах продавцов узнали сотрудники правоохранительных органов и выступили в качестве подложных покупателей. После получения денег подозреваемые были задержаны».
Возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа человека», передает «Интерфакс».
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