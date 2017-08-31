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  • 31.08, 18:54

    «Симпсоны» уволили композитора после 27 лет работы

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    «Симпсоны» уволили композитора после 27 лет работы

    «Симпсоны» уволили композитора после 27 лет работы

    «Симпсоны» уволили композитора после 27 лет работы
  • Фото Associated Press © 2017

    • Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» уволили композитора Альфа Клаузена после 27 лет работы над мультфильмом.

    Создатель саундтреков к мультфильмам «Симпсон» Альф Клаузен подтвердил свое увольнение из мультипликационной студии. Об этом музыкант написал в Twitter.

    Альф Клаузен: «Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости — правда».




    В интервью Variety Клаузен назвал причину увольнения. Ему позвонил продюсер студии и сообщил, что «Симпсонам» теперь нужна «музыка другого типа». Также возможно, предположил композитор, что создатели шоу решили сократить расходы.

    Клаузер работал с «Симпсонами» с 1990 года, на его счету более 560 эпизодов мультсериала. Музыкант 21 раз был номинирован на премию «Эмми» и дважды выигрывал ее.

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