«Симпсоны» уволили композитора после 27 лет работы

Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» уволили композитора Альфа Клаузена после 27 лет работы над мультфильмом.
Создатель саундтреков к мультфильмам «Симпсон» Альф Клаузен подтвердил свое увольнение из мультипликационной студии. Об этом музыкант написал в Twitter.
Альф Клаузен: «Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости — правда».
В интервью Variety Клаузен назвал причину увольнения. Ему позвонил продюсер студии и сообщил, что «Симпсонам» теперь нужна «музыка другого типа». Также возможно, предположил композитор, что создатели шоу решили сократить расходы.
Клаузер работал с «Симпсонами» с 1990 года, на его счету более 560 эпизодов мультсериала. Музыкант 21 раз был номинирован на премию «Эмми» и дважды выигрывал ее.
Альф Клаузен: «Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости — правда».
Thank you for all of the support…unfortunately, the news is true… https://t.co/jBQH0b40cz— Alf Clausen (@TheAlfClausen) 31 августа 2017 г.
В интервью Variety Клаузен назвал причину увольнения. Ему позвонил продюсер студии и сообщил, что «Симпсонам» теперь нужна «музыка другого типа». Также возможно, предположил композитор, что создатели шоу решили сократить расходы.
Клаузер работал с «Симпсонами» с 1990 года, на его счету более 560 эпизодов мультсериала. Музыкант 21 раз был номинирован на премию «Эмми» и дважды выигрывал ее.
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