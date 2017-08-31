Ураган «Харви» оставил без воды жителей целого города в Техасе

Американский город Бомон с населением 118 тысяч человек остался без питьевой воды
из-за урагана «Харви».
В техасском городе Бомон, оказавшемся на пути следования урагана «Харви», из-за наводнения вышли из строя две водонасосные станции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, починить их удастся только после того, как вода уйдет.
Ранее сообщалось, что ураган «Харви» был переведен в статус «тропической депрессии» и добрался до центральной части Луизианы со скоростью ветра в 55 км/ч. На пике мощности постоянная скорость ветра достигала 215 км/ч.
Жертвами «Харви» в Техасе и Луизиане стали не менее 37 человек. В убежищах до сих пор остаются около 20 тысяч жителей Техаса.
Отмечается, что пока стихия не отступила, власти даже не берутся подсчитывать ущерб. По мнению американских аналитиков, убытки могут достигнуть 160 миллиардов долларов. Это 1% ВВП Соединенных Штатов. Уже сейчас понятно, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.
Так, по последним данным, на затопленной территории химзавода компании Arkema в 40 км к востоку от Хьюстона минувшей ночью произошли два взрыва емкостей с химикатами. А на водохранилище Баркер в Хьюстоне уровень воды поднялся до критической отметки, после которой может произойти неконтролируемый сброс воды через дамбу.
По оценкам Национальной метеослужбы, с минувшей субботы в районе водохранилищ Баркер и Эддикс в районе Хьюстона выпало от 810 до 890 миллиметров осадков, до конца недели ожидается еще 250 миллиметров.
Ранее сообщалось, что ураган «Харви» был переведен в статус «тропической депрессии» и добрался до центральной части Луизианы со скоростью ветра в 55 км/ч. На пике мощности постоянная скорость ветра достигала 215 км/ч.
Жертвами «Харви» в Техасе и Луизиане стали не менее 37 человек. В убежищах до сих пор остаются около 20 тысяч жителей Техаса.
Отмечается, что пока стихия не отступила, власти даже не берутся подсчитывать ущерб. По мнению американских аналитиков, убытки могут достигнуть 160 миллиардов долларов. Это 1% ВВП Соединенных Штатов. Уже сейчас понятно, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.
Так, по последним данным, на затопленной территории химзавода компании Arkema в 40 км к востоку от Хьюстона минувшей ночью произошли два взрыва емкостей с химикатами. А на водохранилище Баркер в Хьюстоне уровень воды поднялся до критической отметки, после которой может произойти неконтролируемый сброс воды через дамбу.
По оценкам Национальной метеослужбы, с минувшей субботы в районе водохранилищ Баркер и Эддикс в районе Хьюстона выпало от 810 до 890 миллиметров осадков, до конца недели ожидается еще 250 миллиметров.
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