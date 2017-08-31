Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 17:24

    Пропавшие в Забайкалье туристы вышли на связь

    комментировать
    Пропавшие в Забайкалье туристы вышли на связь

    Пропавшие в Забайкалье туристы вышли на связь

    Пропавшие в Забайкалье туристы вышли на связь

    Туристы из Москвы, пропавшие на горной реке в Забайкалье, сами вышли на связь с семьями.

    Шестеро туристов из Москвы, пропавших в Каларском районе Забайкалья, вышли на связь со своими родными. Они объяснили, что не успели на поезд 29 августа, так как отклонились от маршрута, сообщил РИА Новости представитель краевого управления МЧС Олег Горлов.

    Олег Горлов, официальный представитель краевого главка МЧС: «Старший группы позвонил жене, сказал, что по погодным условиям отклонились от маршрута и вышли в другом месте».

    Туристы также сообщили, что с ними все хорошо и в помощи спасателей или врачей они не нуждаются.

    смотретьВ Забайкалье пропала группа туристов из Москвы
    В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы
    Шестеро путешественников приехали на север Забайкалья, чтобы пройти сложный маршрут пешком и по горным рекам. Спасатели установили, что финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но в назначенный срок 30 августа группа не вышла на связь. Телефоны участников похода не отвечают, в поезд они не садились.

    Группа прошла регистрацию в администрации района, поэтому спасателям был известен район поисков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru