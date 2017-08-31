Пропавшие в Забайкалье туристы вышли на связь

Туристы из Москвы, пропавшие на горной реке в Забайкалье, сами вышли на связь с семьями.
Шестеро туристов из Москвы, пропавших в Каларском районе Забайкалья, вышли на связь со своими родными. Они объяснили, что не успели на поезд 29 августа, так как отклонились от маршрута, сообщил РИА Новости представитель краевого управления МЧС Олег Горлов.
Олег Горлов, официальный представитель краевого главка МЧС: «Старший группы позвонил жене, сказал, что по погодным условиям отклонились от маршрута и вышли в другом месте».
Туристы также сообщили, что с ними все хорошо и в помощи спасателей или врачей они не нуждаются.
Шестеро путешественников приехали на север Забайкалья, чтобы пройти сложный маршрут пешком и по горным рекам. Спасатели установили, что финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но в назначенный срок 30 августа группа не вышла на связь. Телефоны участников похода не отвечают, в поезд они не садились.
Группа прошла регистрацию в администрации района, поэтому спасателям был известен район поисков.
Олег Горлов, официальный представитель краевого главка МЧС: «Старший группы позвонил жене, сказал, что по погодным условиям отклонились от маршрута и вышли в другом месте».
Туристы также сообщили, что с ними все хорошо и в помощи спасателей или врачей они не нуждаются.
Шестеро путешественников приехали на север Забайкалья, чтобы пройти сложный маршрут пешком и по горным рекам. Спасатели установили, что финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но в назначенный срок 30 августа группа не вышла на связь. Телефоны участников похода не отвечают, в поезд они не садились.
Группа прошла регистрацию в администрации района, поэтому спасателям был известен район поисков.
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