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  • 31.08, 17:24
    Путин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ. ЖКХ, Саратовская область, прямая линия, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ

    Путин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ

    1 комментарий
    Путин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ

    Путин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ

    Путин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ

      Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Валерием Радаевым, на которой передал ему папку с жалобами жителей региона, поступившими в ходе прямой линии.

      Президент поручил руководителю региона решить вопросы с нарушением прав пенсионеров на скидку при оплате ЖКХ, а также с загруженностью школ и закрытием сельской больницы.

      Владимир Путин, президент РФ: «Совершенно конкретный вопрос, на который я обратил внимание: закрывают больницу, село Первомайское. „Всем селом боремся, ничего пока добиться не можем“, — пишут люди. Вы знаете, где это находится?»

      Валерий Радаев, исполняющий обязанности губернатора Саратовской области: «Это Фёдоровский район. У нас есть населённый пункт Первомайское. Обязательно разберемся».

      Владимир Путин: «Посмотрите. Если нужно помочь — скажите. Я готов это сделать, если у вас почему-то не хватает своих сил на этот счет. Я понимаю, что и учебные заведения, и учреждения здравоохранения бывают в сложном положении. Это все понятно. Значит нужно организовать эту работу другим способом, вахтовым методом. Есть же и мобильные группы медицинских работников, которые приезжают».

      Валерий Радаев: «Обязательно».

      Президент отметил, что ждет отдельного доклада по решению проблем, с которыми жители региона обратились на прямую линию.

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