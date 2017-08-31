Путин поручил и. о. саратовского губернатора вернуть пенсионные льготы на ЖКХ

Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Валерием Радаевым, на которой передал ему папку с жалобами жителей региона, поступившими в ходе прямой линии.

Президент поручил руководителю региона решить вопросы с нарушением прав пенсионеров на скидку при оплате ЖКХ, а также с загруженностью школ и закрытием сельской больницы.



Владимир Путин, президент РФ: «Совершенно конкретный вопрос, на который я обратил внимание: закрывают больницу, село Первомайское. „Всем селом боремся, ничего пока добиться не можем“, — пишут люди. Вы знаете, где это находится?»



Валерий Радаев, исполняющий обязанности губернатора Саратовской области: «Это Фёдоровский район. У нас есть населённый пункт Первомайское. Обязательно разберемся».



Владимир Путин: «Посмотрите. Если нужно помочь — скажите. Я готов это сделать, если у вас почему-то не хватает своих сил на этот счет. Я понимаю, что и учебные заведения, и учреждения здравоохранения бывают в сложном положении. Это все понятно. Значит нужно организовать эту работу другим способом, вахтовым методом. Есть же и мобильные группы медицинских работников, которые приезжают».



Валерий Радаев: «Обязательно».



Президент отметил, что ждет отдельного доклада по решению проблем, с которыми жители региона обратились на прямую линию.

