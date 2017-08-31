Ткачёв: Россия может разрешить поставлять турецкие помидоры

Глава Минсельхоза РФ не исключил, что Россия может разрешить поставлять томаты из Турции — но в небольших объемах и лишь в межсезонье.
По словам Александра Ткачёва, Россия может открыть свой рынок для турецких помидоров зимой или ранней весной.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Думаю, турецкой стороне будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье. Есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий (обеспечивать рынок овощами)».
При этом министр подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что речь идет о небольших объемах поставок.
Напомним, в начале мая Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о том, что Россия и Турция со временем снимут все торговые ограничения. После этого российский президент подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что указ «не касается этих самых пресловутых помидоров».
Отметим, что ранее Ткачёв сообщал, что в ближайшие годы отменять запрет на поставки турецких помидоров в Россию не планируется. Министр заявлял, что ограждать свой рынок от турецких томатов Россия планирует еще как минимум три года.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Думаю, турецкой стороне будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье. Есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий (обеспечивать рынок овощами)».
При этом министр подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что речь идет о небольших объемах поставок.
Напомним, в начале мая Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о том, что Россия и Турция со временем снимут все торговые ограничения. После этого российский президент подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что указ «не касается этих самых пресловутых помидоров».
Отметим, что ранее Ткачёв сообщал, что в ближайшие годы отменять запрет на поставки турецких помидоров в Россию не планируется. Министр заявлял, что ограждать свой рынок от турецких томатов Россия планирует еще как минимум три года.
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