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  • 31.08, 17:24

    Ткачёв: Россия может разрешить поставлять турецкие помидоры

    2 комментария

    Ткачёв: Россия может разрешить поставлять турецкие помидоры

    Ткачёв: Россия может разрешить поставлять турецкие помидоры

    Глава Минсельхоза РФ не исключил, что Россия может разрешить поставлять томаты из Турции — но в небольших объемах и лишь в межсезонье.

    По словам Александра Ткачёва, Россия может открыть свой рынок для турецких помидоров зимой или ранней весной.

    Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Думаю, турецкой стороне будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье. Есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий (обеспечивать рынок овощами)».

    При этом министр подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что речь идет о небольших объемах поставок.

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    Напомним, в начале мая Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о том, что Россия и Турция со временем снимут все торговые ограничения. После этого российский президент подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что указ «не касается этих самых пресловутых помидоров».

    Отметим, что ранее Ткачёв сообщал, что в ближайшие годы отменять запрет на поставки турецких помидоров в Россию не планируется. Министр заявлял, что ограждать свой рынок от турецких томатов Россия планирует еще как минимум три года.

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