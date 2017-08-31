Глава МИД ФРГ: в войне с КНДР погибнет больше людей, чем во Второй мировой

Война на Корейском полуострове может погубить больше людей, чем Вторая мировая, заявил глава МИД ФРГ.
Министр иностранных дел германии Зигмар Габриэль считает, что война на Корейском полуострове может привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война. Такое мнение он высказал в интервью изданию Aachener Zeitung, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Война на Корейском полуострове стала бы опустошительной, в самом худшем случае она привела бы к большему количеству жертв, чем Вторая мировая война».
Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты. Ракета преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Совбез ООН осудил запуск ракеты и признал северокорейские ракетные испытания угрозой всему миру. Сеул и Токио задумались о введении более жестких санкций в отношении КНДР.
Габриэль ранее также призывал КНДР отказаться от ядерных испытаний и закрыть ядерную программу. Он выступал также за прекращение ядерных программ других стран, например, призвал США вывести из страны ядерное оружие.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Война на Корейском полуострове стала бы опустошительной, в самом худшем случае она привела бы к большему количеству жертв, чем Вторая мировая война».
Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты. Ракета преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Совбез ООН осудил запуск ракеты и признал северокорейские ракетные испытания угрозой всему миру. Сеул и Токио задумались о введении более жестких санкций в отношении КНДР.
Габриэль ранее также призывал КНДР отказаться от ядерных испытаний и закрыть ядерную программу. Он выступал также за прекращение ядерных программ других стран, например, призвал США вывести из страны ядерное оружие.
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