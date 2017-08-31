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  • 31.08, 17:24

    Глава МИД ФРГ: в войне с КНДР погибнет больше людей, чем во Второй мировой

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    Глава МИД ФРГ: в войне с КНДР погибнет больше людей, чем во Второй мировой

    Глава МИД ФРГ: в войне с КНДР погибнет больше людей, чем во Второй мировой

    Глава МИД ФРГ: в войне с КНДР погибнет больше людей, чем во Второй мировой
  • Фото Reuters © 2017

    • Война на Корейском полуострове может погубить больше людей, чем Вторая мировая, заявил глава МИД ФРГ.

    Министр иностранных дел германии Зигмар Габриэль считает, что война на Корейском полуострове может привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война. Такое мнение он высказал в интервью изданию Aachener Zeitung, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

    Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Война на Корейском полуострове стала бы опустошительной, в самом худшем случае она привела бы к большему количеству жертв, чем Вторая мировая война».

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    Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты. Ракета преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Совбез ООН осудил запуск ракеты и признал северокорейские ракетные испытания угрозой всему миру. Сеул и Токио задумались о введении более жестких санкций в отношении КНДР.

    Габриэль ранее также призывал КНДР отказаться от ядерных испытаний и закрыть ядерную программу. Он выступал также за прекращение ядерных программ других стран, например, призвал США вывести из страны ядерное оружие.

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