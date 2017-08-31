«Без боя не сдамся»: полиция раскрыла подробности задержания Джабраилова

Стали известны обстоятельства происшествия с миллиардером и бывшим сенатором Умаром Джабраиловым, который был задержан за стрельбу в отеле в центре Москвы.
По данным источника в правоохранительных органах, Джабраилов сделал три выстрела в потолок. Охрана же вызвала полицию, когда по камерам видеонаблюдения увидела, что экс-сенатор едет в лифте с пистолетом в руках.
Джабраилов сам открыл дверь в свой номер стражам порядкам, прибывшим на место ЧП. Однако, когда его попросили положить оружие на пол, экс-сенатор спокойно сказал: «Без боя не сдамся».
Тогда полицейские повторили свою просьбу. После этого Джабраилов положил пистолет на пол, и правоохранители вошли в номер. Там полицейские увидели отверстия в потолке и две гильзы на полу. Еще одну гильзу Джабраилов выдал сам, передает РИА Новости.
Напомним, предприниматель и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов был задержан накануне в гостинице Four Seasons в центре Москвы за стрельбу из наградного пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили СМИ, экспертиза подтвердила, что в момент ЧП Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения. Также сообщалось, что в его номере был найден белый порошок.
На экс-сенатора завели уголовное дело о хулиганстве, однако позднее отпустили под подписку о невыезде. Сам Джабраилов назвал произошедшее «досадной оплошностью».
Джабраилов сам открыл дверь в свой номер стражам порядкам, прибывшим на место ЧП. Однако, когда его попросили положить оружие на пол, экс-сенатор спокойно сказал: «Без боя не сдамся».
Тогда полицейские повторили свою просьбу. После этого Джабраилов положил пистолет на пол, и правоохранители вошли в номер. Там полицейские увидели отверстия в потолке и две гильзы на полу. Еще одну гильзу Джабраилов выдал сам, передает РИА Новости.
Напомним, предприниматель и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов был задержан накануне в гостинице Four Seasons в центре Москвы за стрельбу из наградного пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили СМИ, экспертиза подтвердила, что в момент ЧП Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения. Также сообщалось, что в его номере был найден белый порошок.
На экс-сенатора завели уголовное дело о хулиганстве, однако позднее отпустили под подписку о невыезде. Сам Джабраилов назвал произошедшее «досадной оплошностью».
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