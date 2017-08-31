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  • 31.08, 17:24

    «Без боя не сдамся»: полиция раскрыла подробности задержания Джабраилова

    6 комментариев
    «Без боя не сдамся»: полиция раскрыла подробности задержания Джабраилова

    «Без боя не сдамся»: полиция раскрыла подробности задержания Джабраилова

    «Без боя не сдамся»: полиция раскрыла подробности задержания Джабраилова
  • Фото: ТАСС

    • Стали известны обстоятельства происшествия с миллиардером и бывшим сенатором Умаром Джабраиловым, который был задержан за стрельбу в отеле в центре Москвы.

    По данным источника в правоохранительных органах, Джабраилов сделал три выстрела в потолок. Охрана же вызвала полицию, когда по камерам видеонаблюдения увидела, что экс-сенатор едет в лифте с пистолетом в руках.

    Джабраилов сам открыл дверь в свой номер стражам порядкам, прибывшим на место ЧП. Однако, когда его попросили положить оружие на пол, экс-сенатор спокойно сказал: «Без боя не сдамся».

    Тогда полицейские повторили свою просьбу. После этого Джабраилов положил пистолет на пол, и правоохранители вошли в номер. Там полицейские увидели отверстия в потолке и две гильзы на полу. Еще одну гильзу Джабраилов выдал сам, передает РИА Новости.

    смотретьЭкс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Напомним, предприниматель и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов был задержан накануне в гостинице Four Seasons в центре Москвы за стрельбу из наградного пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

    Как сообщили СМИ, экспертиза подтвердила, что в момент ЧП Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения. Также сообщалось, что в его номере был найден белый порошок.

    На экс-сенатора завели уголовное дело о хулиганстве, однако позднее отпустили под подписку о невыезде. Сам Джабраилов назвал произошедшее «досадной оплошностью».

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