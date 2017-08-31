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  • 31.08, 17:24

    В Турции нашли тело пропавшего туриста из России

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    В Турции нашли тело пропавшего туриста из России

    В Турции нашли тело пропавшего туриста из России

    Турецкие спасатели нашли тело туриста из России, пропавшего без вести во время экскурсии.

    В Турции на водохранилище Оймапынар спасатели нашли тело российского туриста, пропавшего накануне без вести. Тело уже доставлено на судебно-медицинскую экспертизу в Анталью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

    Поисковая операция на водохранилище продолжалась почти сутки и останавливалась только ночью.

    39-летний турист Николай Белов пропал накануне на водохранилище Оймапынар, куда отправился в поход вместе с женой и двумя детьми. Сообщается, что в один момент он решил искупаться, нырнул в воду, поплыл к берегу и исчез.

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