В Иркутской области пьяный могильщик умер на кладбище в свежевырытой яме

Правоохранители Иркутской области устанавливают обстоятельства смерти могильщика, которого обнаружили на кладбище в свежевыкопанной яме.
ЧП произошло в селе Тараса Боханского района в период между 24-м и 25 августа, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, на теле 55-летнего мужчины не обнаружено видимых следов насильственной смерти.
Выяснилось, что 24 августа могильщик и двое его приятелей распивали алкоголь и параллельно рыли яму для погребения. Когда работник кладбища опьянел и уснул, товарищи оставили его на земле и ушли, вернулись на следующий день и нашли его мертвым. По предварительным данным, причиной кончины могло стать переохлаждение.
Выяснилось, что 24 августа могильщик и двое его приятелей распивали алкоголь и параллельно рыли яму для погребения. Когда работник кладбища опьянел и уснул, товарищи оставили его на земле и ушли, вернулись на следующий день и нашли его мертвым. По предварительным данным, причиной кончины могло стать переохлаждение.
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