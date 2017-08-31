Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 17:24

    В Иркутской области пьяный могильщик умер на кладбище в свежевырытой яме

    комментировать

    В Иркутской области пьяный могильщик умер на кладбище в свежевырытой яме

    В Иркутской области пьяный могильщик умер на кладбище в свежевырытой яме

    Правоохранители Иркутской области устанавливают обстоятельства смерти могильщика, которого обнаружили на кладбище в свежевыкопанной яме.

    ЧП произошло в селе Тараса Боханского района в период между 24-м и 25 августа, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, на теле 55-летнего мужчины не обнаружено видимых следов насильственной смерти.

    Выяснилось, что 24 августа могильщик и двое его приятелей распивали алкоголь и параллельно рыли яму для погребения. Когда работник кладбища опьянел и уснул, товарищи оставили его на земле и ушли, вернулись на следующий день и нашли его мертвым. По предварительным данным, причиной кончины могло стать переохлаждение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru