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  • 31.08, 17:24

    Певец Ермак арестован по обвинению в убийстве собутыльника

    2 комментария
    Певец Ермак арестован по обвинению в убийстве собутыльника

    Певец Ермак арестован по обвинению в убийстве собутыльника

    Певец Ермак арестован по обвинению в убийстве собутыльника

    Столичные полицейские задержали певца Александра Ермака, которого подозревают в убийстве знакомого юриста.

    Убийство было совершено в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в преступлении обвиняют певца и продюсера Александра Ермака.

    По версии следствия, 35-летний мужчина и его 45-летний приятель поссорились, когда вместе распивали спиртные напитки. После этого обвиняемый выхватил нож и не менее 17 раз ударил собутыльника.

    Юлия Иванова, представитель ГСУ СКР: «Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом в область туловища. После чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте».

    Позже мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

    Александр Ермак — лидер группы «Александрит», выступает с концертной программой «Время пришло». В коллекции артиста около 30 песен и несколько видеоклипов.

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