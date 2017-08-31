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  • 31.08, 15:54

    В Тюмени пассажирка с годовалым ребенком на ходу выпала из автобуса

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    В Тюмени пассажирка с годовалым ребенком на ходу выпала из автобуса

    В Тюмени пассажирка с годовалым ребенком на ходу выпала из автобуса

    Правоохранители Тюмени выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого женщина и маленький ребенок получили травмы.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД, случилось это на улице Первомайской. Когда с автобусной остановки «Смоленская» начал двигаться автобус, следующий по маршруту №1, из него выпал годовалый ребенок вместе с мамой.

    Сообщается, что женщина получила ссадины в области колена и поранила кисть руки, у ребенка обнаружена травма головы.

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