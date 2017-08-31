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  • 31.08, 15:54

    Власти Москвы проектируют столицу на 500 лет вперед

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    Власти Москвы проектируют столицу на 500 лет вперед

    Власти Москвы проектируют столицу на 500 лет вперед

    Власти Москвы проектируют столицу на 500 лет вперед

    Горизонт планирования, с которым работает правительство при городском планировании, достигает 500 лет, заявили в мэрии Москвы.

    Развивать столицу только за счет инвестиционных проектов нельзя, заявил в интервью РНС глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

    Андрей Бочкарёв, глава департамента строительства Москвы: «Привлекательность города Москвы как места для проживания расти не будет. Поэтому без таких (городских) инвестиций не будет привлекательности и таких девелоперских проектов в Москве. А проинвестировать самостоятельно инвесторы, конечно, не в состоянии. По разным причинам: мощность компании, объем средств, горизонт планирования, в том числе девелоперских проектов, — он занимает от 5 до 10 лет. Город смотрит на 100 лет вперед как минимум, а реально мы рассматриваем проекты до 500 лет вперед».

    Бочкарёв также добавил, что обновление жилого фонда Москвы — это ответственность города. Он также напомнил, что с первой воной сноса хрущевок и предоставления нового жилья москвичам инвесторы не справились.

    смотретьПутин подписал закон о реновации в Москве
    Путин подписал закон о реновации в Москве
    Напомним, что в Москве стартовала программа реновации ветхих пятиэтажек. В нее вошли 5144 жилых дома. Список расширили за счет тех домов, жители которых сами проголосовали за вхождение в программу. По словам мэра столицы Сергея Собянина, масштабный проект рассчитан до 2032 года. Первые переселенцы смогут въехать в новые квартиры осенью 2017 года. Массовое же переселение начнется не ранее второй половины 2019 года.

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