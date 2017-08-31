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  • 31.08, 15:53

    Глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь

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    Глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь

    Глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь

    Глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь

    Бабье лето придет на европейскую территорию России.

    Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о хорошей погоде в сентябре на всей европейской территории, передает РИА Новости.

    Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра РФ: «Бабье лето будет, на всей европейской территории России будет теплая погода, сентябрь будет теплым».

    1 сентября будет теплым и солнечным днем, добавил метеоролог.

    Ранее синоптики дали характеристику уходящему лету в России, назвав его теплым и не дождливым.

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