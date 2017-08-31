ДТП не повлияет на гастрольный график Линды

ДТП с грузовиком, в которое попала певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман), не повлияет на график ее концертов.
Об этом НСН рассказал представитель певицы Михаил Кувшинов. По его словам, на запланированных выступлениях Линды происшествие никак не отразится.
Михаил Кувшинов: «Ближайший концерт, который у нас запланирован, это уральский мини-тур на 13–15 сентября. Все концерты состоятся».
Кувшинов также рассказал, что сегодня певица пройдет дополнительное обследование. У племянницы Линды, которая вместе с ней попала под колеса грузовика, были подозрения на переломы и трещины, ее обследуют врачи, добавил Кувшинов.
По словам представителя певицы, о каких-либо компенсациях Линда пока не задумывалась.
Михаил Кувшинов: «Что касается компенсаций, даже не думаем пока. Сейчас главное — понять состояние здоровья, нет ли каких-то скрытых травм».
Напомним, накануне Линда попала под колеса грузовика на Каретном ряду. Вместе со своей племянницей артистка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда увидела летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и буквально бросилась между колесами машины. Это позволило выжить обеим пострадавшим.
Водитель грузовика с места ДТП скрылся, однако его задержали тем же вечером в районе Капотни. По предварительной версии, он не справился с управлением. В МВД Москвы заявили, что ДТП не является терактом.
Михаил Кувшинов: «Ближайший концерт, который у нас запланирован, это уральский мини-тур на 13–15 сентября. Все концерты состоятся».
Кувшинов также рассказал, что сегодня певица пройдет дополнительное обследование. У племянницы Линды, которая вместе с ней попала под колеса грузовика, были подозрения на переломы и трещины, ее обследуют врачи, добавил Кувшинов.
По словам представителя певицы, о каких-либо компенсациях Линда пока не задумывалась.
Михаил Кувшинов: «Что касается компенсаций, даже не думаем пока. Сейчас главное — понять состояние здоровья, нет ли каких-то скрытых травм».
Напомним, накануне Линда попала под колеса грузовика на Каретном ряду. Вместе со своей племянницей артистка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда увидела летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и буквально бросилась между колесами машины. Это позволило выжить обеим пострадавшим.
Водитель грузовика с места ДТП скрылся, однако его задержали тем же вечером в районе Капотни. По предварительной версии, он не справился с управлением. В МВД Москвы заявили, что ДТП не является терактом.
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