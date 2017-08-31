Нападавшие на полицейских в Краснодаре были ультраправыми радикалами

Трое подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре были членами ультраправой радикальной группировки.
Трое мужчин, задержанных за нападение на полицейских в Краснодаре, были членами ультраправой радикальной группировки. Как сообщили РИА Новости в подразделении по борьбе с терроризмом регионального управления ФСБ, ведомство начало проверки в отношении членов этой группировки.
Ранее сообщалось, что участником ультраправой националистической группировки был лишь один из подозреваемых — Владислав Гмыря.
В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились Владислав Гмыря, Никита Медведев и Дмитрий Карачкин. Во время проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.
Гмыря был задержан сразу. Двое других злоумышленников скрылись с места преступления и были задержаны правоохранителями позднее.
Ранее сообщалось, что участником ультраправой националистической группировки был лишь один из подозреваемых — Владислав Гмыря.
В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились Владислав Гмыря, Никита Медведев и Дмитрий Карачкин. Во время проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.
Гмыря был задержан сразу. Двое других злоумышленников скрылись с места преступления и были задержаны правоохранителями позднее.
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