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  • 31.08, 15:54

    Нападавшие на полицейских в Краснодаре были ультраправыми радикалами

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    Нападавшие на полицейских в Краснодаре были ультраправыми радикалами

    Нападавшие на полицейских в Краснодаре были ультраправыми радикалами

    Нападавшие на полицейских в Краснодаре были ультраправыми радикалами

    Трое подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре были членами ультраправой радикальной группировки.

    Трое мужчин, задержанных за нападение на полицейских в Краснодаре, были членами ультраправой радикальной группировки. Как сообщили РИА Новости в подразделении по борьбе с терроризмом регионального управления ФСБ, ведомство начало проверки в отношении членов этой группировки.

    Ранее сообщалось, что участником ультраправой националистической группировки был лишь один из подозреваемых — Владислав Гмыря.

    смотретьОбстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ
    Обстрелявшие полицейских в Краснодаре связаны с ОПГ
    В понедельник днем сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились Владислав Гмыря, Никита Медведев и Дмитрий Карачкин. Во время проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего выстрелил в другого стража порядка.

    смотретьВ Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских
    В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских
    Гмыря был задержан сразу. Двое других злоумышленников скрылись с места преступления и были задержаны правоохранителями позднее.

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