Компьютерная программа раскрыла убийство 30-летней давности

Доверились искусственному интеллекту французские сыщики. Больше 30 лет они не могли выйти на след убийцы четырехлетнего ребенка. Тело маленького Грегори с признаками удушья нашли в реке на северо-востоке страны. Сразу после преступления полицейские арестовали дядю мальчика. Но из-за нехватки улик отпустили.

Специалисты провели десятки экспертиз, были опрошены сотни человек. Но никаких зацепок. Эту загадочную историю обсуждала вся страна. Родители Грегори уже и не рассчитывали на то, что дело будет раскрыто. Слишком много воды утекло с тех пор. И вот теперь правоохранители сделали громкое заявление: задержаны подозреваемые. И на них указал компьютер.



Человек, который больше 30 лет расследовал, пожалуй, самое загадочное убийство во Франции, Жан Мишель Ламбер. В 1984 году в реке нашли тело четырехлетнего Грегори. Его руки и ноги были связаны. Никаких улик и зацепок. Кто мог так жестоко расправиться с ребенком и главное зачем? Родители малыша, как говорится, обычные люди, дорогу никому не переходили. Но Ламбер нашел подозреваемого. Им оказался родной брата матери умершего. Но спустя несколько месяцев мужчину отпустили. Сыщики не смогли доказать его причастность. На свободе отец ребенка все-таки убил его, считая виновным.



Жан Мишель Ламбер, следователь: «Это я его обвинил. Я несу в этом долю ответственности. Но я выпустил его на свободу после трех месяцев заключения. Он был убит 29 марта 1985 года. Для меня это было самой большой несправедливостью. Заплатить жизнью за невиновность — это в высшей степени отвратительно».



И вот спустя столько лет — громкий скандал. Тот самый следователь Жан Мишель Ламбер повесился в своем рабочем кабинете. В предсмертной записке было сказано: на этот шаг он решился после того, как узнал, что дело о расправе над мальчиком снова запущено в производство. И теперь искать настоящего преступника будет специальная компьютерная программа. Машина указала снова на того же человека. Вынести общественной критики и порицания Ламбер не смог. Его обвинили в том, что много лет назад он по ошибке отпустил на свободу настоящего убийцу.



Из предсмертной записки Жана Мишеля Ламбера: «Я презираю эту неуправляемую систему. Из-за нее будут уничтожены и сломаны жизни многих невинных людей. Некоторые из моих коллег последовали примеру с плохой, отвратительной верой. Я провозглашаю в последний раз Бернар Ларош невиновен. Интеллектуальная конструкция, которую я только что упомянул, на самом деле карточный домик, который должен был обрушиться при первом объективном взгляде на запись».



Тем не менее ни полиция, ни генеральное управление внешней безопасности Франции не видят причин отказываться от данных, которые выдала программа. По ее же наводке пару дней назад задержали 70 летних супругов-пенсионеров. Убитый Грегори был их племянником. Обоих уже допросили и взяли образцы почерка. И это не случайно. Ведь в течение трех лет до гибели ребенка родители получали записки с угрозами. В одной из последних: «Ваш сын мертв. Я отомстил».



Поставить точку в этом деле требует и возмущенная общественность. Ведь кто такой маленький Грегори, знает едва ли не каждый француз. Впрочем, нашлись и те, кто в успех расследования этого дела не верит. А все что происходит с семьей Вильмен называют «родовым проклятием».