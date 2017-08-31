В ЕАО дети из села Русская Поляна не пойдут в школу из-за разбитой дороги

Школьников сразу из нескольких поселков Еврейской автономной области, скорее всего, переведут на домашнее обучение. Они просто не могут добраться до школы из-за разбитой дороги.

Единственную дорогу села Русская Поляна, по которой можно добраться до образовательного учреждения, признали опасной и запретили по ней проезд для школьных автобусов. Она была построена еще в позапрошлом веке. С тех пор ее не ремонтировали ни разу. Добраться пешком до школы, как выяснила корреспондент НТВ Юлия Облицова, ребята тоже не могут — все-таки 29 километров.



К новому учебному году в семье Кейван готово все: купили форму, собрали ранцы. Проблем же перед 1 сентября еще вагон. Сегодня стало известно, что до школы ученики будут добираться своим ходом. Дело в том, что проселочная дорога пришла в негодность.



Анна Кейван, жительница села Русская Поляна: «У нас в селе есть первоклассники, они, конечно, ждут этого праздника, они приготовились, наряды. Для них — это событие, они первый раз идут в школу, поэтому мы с мужем решили, что 1 сентября отвезем детей в школу, так сказать, на свой страх и риск».



Движение школьного автобуса по этой дороге в ГИБДД запретили в начале лета и потребовали от чиновников привести полотно в порядок. Но за три месяца ремонт так и не начали. В местной администрации лишь пожимают плечами: бюджет района ограничен, выделенной суммы в три с лишним миллиона рублей не хватило, подрядчиков не смогли найти. Теперь, когда все сроки сорваны, в срочном порядке пытаются решить проблему. Подробнее — в репортаже НТВ.