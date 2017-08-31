Невесте в Биробиджане грозит арест за разбитую о памятник бутылку шампанского

Новобрачной в Биробиджане грозит штраф или арест за видео, где она разбила бутылку шампанского о памятную стелу.

Свадебное видео из Биробиджана пополнило не только семейный архив молодых супругов, но и архив местной полиции. За разбитую о стелу на въезде в город бутылку невесте грозит 15 суток ареста.



Видео, где невеста под крики и смех гостей бросает в стелу бутылку шампанского, новобрачные выложили в Интернет. Некоторые пользователи сочли такое поведение оскорбительным и обратились в полицию. Молодую жену вызвали в отдел, где на нее составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».



Наказание для невесты определит суд. Нарушительнице грозит либо штраф в тысячу рублей, либо 15 суток изолятора.

