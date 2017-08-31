Ледокол «Советский Союз» утилизируют из-за западных санкций

Атомный ледокол «Советский Союз» признали нерентабельным и решили утилизировать.
Об утилизации ледокола сообщил глава «Атомфлота» Вячеслав Рукша. По его словам, соответствующий приказ уже подписан.
При этом Рукша отметил, что ранее «Советский Союз» планировались восстановить и задействовать в шельфовых проектах. Однако из-за западных санкций против совместного проекта «Роснефти» и ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря ледокол остался без работы.
Также изучался вопрос об использовании «Советского Союза» арктической группировкой ВС РФ, но специалисты пришли к выводу, что ледокол избыточен по мощности, и в его использовании нет экономической целесообразности, передает РИА Новости.
Атомный ледокол «Советский Союз» был спущен на воду в 1986 году. Корабль был спроектирован таким образом, чтобы за короткое время его можно было дооборудовать в боевой крейсер. «Советский Союз» использовался для арктического туризма и в научных целях (в том числе в исследованиях влияния глобального потепления в Арктике). В 2010 году был выведен из состава флота.
При этом Рукша отметил, что ранее «Советский Союз» планировались восстановить и задействовать в шельфовых проектах. Однако из-за западных санкций против совместного проекта «Роснефти» и ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря ледокол остался без работы.
Также изучался вопрос об использовании «Советского Союза» арктической группировкой ВС РФ, но специалисты пришли к выводу, что ледокол избыточен по мощности, и в его использовании нет экономической целесообразности, передает РИА Новости.
Атомный ледокол «Советский Союз» был спущен на воду в 1986 году. Корабль был спроектирован таким образом, чтобы за короткое время его можно было дооборудовать в боевой крейсер. «Советский Союз» использовался для арктического туризма и в научных целях (в том числе в исследованиях влияния глобального потепления в Арктике). В 2010 году был выведен из состава флота.
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