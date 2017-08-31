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  • 31.08, 15:53
    В Башкирии 11-летняя девочка спасла свою семью из пожара. дети и подростки, МЧС, награды и премии, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Башкирии 11-летняя девочка спасла свою семью из пожара

    В Башкирии 11-летняя девочка спасла свою семью из пожара

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    В Башкирии <nobr>11-летняя</nobr> девочка спасла свою семью из пожара

    В Башкирии 11-летняя девочка спасла свою семью из пожара

    В Башкирии <nobr>11-летняя</nobr> девочка спасла свою семью из пожара

      Одиннадцатилетняя Алина вовремя вывела из горящего дома шестерых братьев и сестер.

      Крупный пожар в частном доме в башкирском селе Мраково мог привести к травмам или даже к гибели людей, если бы не находчивость 11-летней Алины. Девочка первой почувствовала запах дыма и по очереди вывела из охваченного огнем дома шестерых братьев и сестер. Младшей из детей не было и года. Ее пришлось выносить, когда в доме уже горели веранда и крыша. Родители Алины в это время были на работе, дома была тетя, но она крепко спала. Разбудили ее уже пожарные. С ожогами женщина была госпитализирована.

      Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем. Кто-то из самых маленьких детей, оставшись без присмотра, добрался до спичек. Ситуацию усугубил сильный ветер.

      Спасатели заявили, что намерены наградить девочку за храбрость. С юной героиней пообщалась корреспондент НТВ Ангелина Машкина.

      Подробности — в видеоматериале.

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