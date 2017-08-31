В Башкирии 11-летняя девочка спасла свою семью из пожара

Одиннадцатилетняя Алина вовремя вывела из горящего дома шестерых братьев и сестер.

Крупный пожар в частном доме в башкирском селе Мраково мог привести к травмам или даже к гибели людей, если бы не находчивость 11-летней Алины. Девочка первой почувствовала запах дыма и по очереди вывела из охваченного огнем дома шестерых братьев и сестер. Младшей из детей не было и года. Ее пришлось выносить, когда в доме уже горели веранда и крыша. Родители Алины в это время были на работе, дома была тетя, но она крепко спала. Разбудили ее уже пожарные. С ожогами женщина была госпитализирована.



Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем. Кто-то из самых маленьких детей, оставшись без присмотра, добрался до спичек. Ситуацию усугубил сильный ветер.



Спасатели заявили, что намерены наградить девочку за храбрость. С юной героиней пообщалась корреспондент НТВ Ангелина Машкина.



Подробности — в видеоматериале.