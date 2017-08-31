В Госдуме попросили генпрокурора проверить сообщества ВИЧ-диссидентов

Виталий Милонов призвал прокуратуру провести масштабную проверку после трагедии в Петербурге, где родители —
ВИЧ-диссиденты довели свою дочь до смерти.
В письме на имя генпрокурора Юрия Чайки депутат попросил проверить сообщества ВИЧ-диссидентов, в том числе в Интернете, и выяснить, не связаны ли они с международными террористическими организациями.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Ежегодно в России фиксируются случаи, когда больные ВИЧ и СПИД, ссылаясь на мифические и антинаучные исследования, как правило западные, отказываются от лечения и, самое ужасное, распространяют данный вирус среди здоровых людей. Такие действия и идеологию, без сомнения, нельзя отнести к каким-либо религиозным запретам или канонам».
При этом Милонов назвал идеологию ВИЧ-диссидентства диверсией против здоровья российской нации и заявил, что сторонники этих идей сейчас не скрывают своих имен и действуют фактически легально, сообщили в пресс-службе «Единой России».
Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге скончалась ВИЧ-положительная 10-летняя девочка, родители которой отказывались давать ей таблетки. При этом прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, врачи стали сражаться за жизнь девочки, но было уже слишком поздно. Следователи начали проверку по факту произошедшего.
А в Тюмени суд недавно прекратил дело против женщины, которая не хотела помогать своей дочке с ВИЧ-инфекцией. Прокуратура уже оспорила это решение.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Ежегодно в России фиксируются случаи, когда больные ВИЧ и СПИД, ссылаясь на мифические и антинаучные исследования, как правило западные, отказываются от лечения и, самое ужасное, распространяют данный вирус среди здоровых людей. Такие действия и идеологию, без сомнения, нельзя отнести к каким-либо религиозным запретам или канонам».
При этом Милонов назвал идеологию ВИЧ-диссидентства диверсией против здоровья российской нации и заявил, что сторонники этих идей сейчас не скрывают своих имен и действуют фактически легально, сообщили в пресс-службе «Единой России».
Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге скончалась ВИЧ-положительная 10-летняя девочка, родители которой отказывались давать ей таблетки. При этом прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, врачи стали сражаться за жизнь девочки, но было уже слишком поздно. Следователи начали проверку по факту произошедшего.
А в Тюмени суд недавно прекратил дело против женщины, которая не хотела помогать своей дочке с ВИЧ-инфекцией. Прокуратура уже оспорила это решение.
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