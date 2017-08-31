Метеорологи не увидели ничего экстремального в уходящем лете

Средняя летняя температура в России в этом году оказалась выше нормы, а дождливых дней было меньше, чем обычно: 33 дня при норме в 52 дня.
Лето не было аномально холодным — наоборот, по средним значениям температуры оно оказалось вполне обычным, рассказали«Интерфаксу» в Гидрометцентре России.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра РФ: «В целом, лето было точно не холодным. Оно было нормальным, теплым, особенно на азиатской территории. И даже в Москве — казалось бы, удивительно — даже в Москве средняя летняя температура около нормы. Лето ординарное, если смотреть по средним значениям».
Отклонение средней температуры от климатической нормы отмечалась не в «минус», а даже в небольшой «плюс», сказал Вильфанд.
Число дней с дождями в московском регионе оказалось меньше, чем обычно: всего 33 при норме 52 дня. В прошлом году осадков было больше. Уходящее «лето не войдет ни в какие наши архивы или банки данных как экстремальное или исключительное», — подвел итог главный метеоролог страны.
Напомним, что москвичи за это лето пережили несколько серьезных ураганов с жертвами. Очень долго ждали летнего тепла и в какой-то момент даже отчаялись, почти каждый день читая экстренные предупреждения от МЧС об ураганном ветре и ливнях, пережили африканскую жару и теперь ждут бабье лето. Ураганы и необыкновенные ливни обрушивались этим летом и на другие регионы РФ: россияне рассказывали о затопленных улицах, разрушениях и необычных природных явлениях.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра РФ: «В целом, лето было точно не холодным. Оно было нормальным, теплым, особенно на азиатской территории. И даже в Москве — казалось бы, удивительно — даже в Москве средняя летняя температура около нормы. Лето ординарное, если смотреть по средним значениям».
Отклонение средней температуры от климатической нормы отмечалась не в «минус», а даже в небольшой «плюс», сказал Вильфанд.
Число дней с дождями в московском регионе оказалось меньше, чем обычно: всего 33 при норме 52 дня. В прошлом году осадков было больше. Уходящее «лето не войдет ни в какие наши архивы или банки данных как экстремальное или исключительное», — подвел итог главный метеоролог страны.
Напомним, что москвичи за это лето пережили несколько серьезных ураганов с жертвами. Очень долго ждали летнего тепла и в какой-то момент даже отчаялись, почти каждый день читая экстренные предупреждения от МЧС об ураганном ветре и ливнях, пережили африканскую жару и теперь ждут бабье лето. Ураганы и необыкновенные ливни обрушивались этим летом и на другие регионы РФ: россияне рассказывали о затопленных улицах, разрушениях и необычных природных явлениях.
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