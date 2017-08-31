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  • 31.08, 14:23

    В Кремле оценили готовность Макрона вести диалог с Россией

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    В Кремле оценили готовность Макрона вести диалог с Россией

    В Кремле оценили готовность Макрона вести диалог с Россией

    Москва разделяет готовность Парижа к диалогу и считает, что расхождения во взглядах не должны препятствовать расширению сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле ознакомились с интервью президента Франции газете Le Point и высоко оценили намерение Макрона вести диалог с Россией.

    Дмитрий Песков: «Мы высоко ценим готовность и желание президента Франции вести диалог с нашей страной, это взаимное намерение, и мы его разделяем, не обходя те вопросы, по которым у нас есть разногласия. Вместе с тем, не увязывая наличие определенного набора разногласий с перспективами развития отношений в целом».

    При этом Песков подчеркнул, что «расхождения во взглядах по тем или иным мировым проблемам не должны быть препятствием для продолжения и расширения диалога».

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью еженедельнику Le Point заявил, что считает необходимым продолжать диалог с Москвой, несмотря на расхождение во взглядах по украинскому вопросу. Макрон также отметил, что Франция «запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами», напомнив о встрече с Владимиром Путиным в Версале 29 мая.

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