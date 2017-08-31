В Бразилии более 30 машин столкнулись из-за въехавшего в фуру грузовика: видео

Сразу 36 автомобилей столкнулись и вспыхнули на трассе в Бразилии.

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ДТП

Массовое ДТП на шоссе, соединяющем Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, спровоцировал грузовик, который влетел в фуру с краской. От удара она загорелась, густым дымом заволокло всю проезжую часть. Начался хаос, водители вслепую въезжали друг в друга.



В результате искореженные авто заняли все полосы, 2 грузовика и 14 легковушек сгорели дотла. Погибли 2 человека, 20 пострадали. Проехать к месту трагедии было невозможно, людей с ожогами спасатели эвакуировали на вертолетах.