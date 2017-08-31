Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 15:53
    В Бразилии более 30 машин столкнулись из-за въехавшего в фуру грузовика: видео. Бразилия, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бразилии более 30 машин столкнулись из-за въехавшего в фуру грузовика: видео

    В Бразилии более 30 машин столкнулись из-за въехавшего в фуру грузовика: видео

    комментировать
    В Бразилии более 30 машин столкнулись <nobr>из-за</nobr> въехавшего в фуру грузовика: видео

    В Бразилии более 30 машин столкнулись из-за въехавшего в фуру грузовика: видео

    В Бразилии более 30 машин столкнулись <nobr>из-за</nobr> въехавшего в фуру грузовика: видео

      Сразу 36 автомобилей столкнулись и вспыхнули на трассе в Бразилии.

      Массовое ДТП на шоссе, соединяющем Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, спровоцировал грузовик, который влетел в фуру с краской. От удара она загорелась, густым дымом заволокло всю проезжую часть. Начался хаос, водители вслепую въезжали друг в друга.

      В результате искореженные авто заняли все полосы, 2 грузовика и 14 легковушек сгорели дотла. Погибли 2 человека, 20 пострадали. Проехать к месту трагедии было невозможно, людей с ожогами спасатели эвакуировали на вертолетах.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru