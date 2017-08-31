Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 14:23
    В Лондоне появился бюст Юрия Гагарина. Гагарин, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Лондоне появился бюст Юрия Гагарина

    В Лондоне появился бюст Юрия Гагарина

    комментировать
    В Лондоне появился бюст Юрия Гагарина

    В Лондоне появился бюст Юрия Гагарина

    В Лондоне появился бюст Юрия Гагарина

      В британской столице установили бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

      Скульптуру торжественно открыли в Музее науки. Идея принадлежит его директору, который убежден, что российские достижения легли в основу исследования космоса, однако в большинстве музеев Европы и США представлены только американские технологии.

      Иан Блэтчфорд, директор Музея науки в Лондоне: «На мой взгляд, в нашем музее не хватает теперь Королёва и Циолковского, потому что это самые главные мыслители и инженеры развития космической программы. Так что, надеюсь, сегодня мы положили начало для будущей галереи великих русских!»

      Тем временем очередная международная экспедиция готовится отправиться на МКС. Сегодня в Звездном Городке проходят экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей, каждый из них состоит из 3 человек. Корабль «Союз МС-06» стартует к МКС с Байконура 13 сентября.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru