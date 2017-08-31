В Лондоне появился бюст Юрия Гагарина

В британской столице установили бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

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Скульптуру торжественно открыли в Музее науки. Идея принадлежит его директору, который убежден, что российские достижения легли в основу исследования космоса, однако в большинстве музеев Европы и США представлены только американские технологии.



Иан Блэтчфорд, директор Музея науки в Лондоне: «На мой взгляд, в нашем музее не хватает теперь Королёва и Циолковского, потому что это самые главные мыслители и инженеры развития космической программы. Так что, надеюсь, сегодня мы положили начало для будущей галереи великих русских!»



Тем временем очередная международная экспедиция готовится отправиться на МКС. Сегодня в Звездном Городке проходят экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей, каждый из них состоит из 3 человек. Корабль «Союз МС-06» стартует к МКС с Байконура 13 сентября.