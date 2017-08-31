В годовщину гибели леди Ди в Лондоне обошлись без официальных мероприятий

В Великобритании разгораются споры о том, надо ли устанавливать в Лондоне памятник принцессе Диане, которая погибла в автокатастрофе 20 лет назад. Ведь если для миллионов людей, которые до сих считают себя подданными королевы сердец, она остается образцом доброты, скромности, красоты и стиля, то для многих леди Ди — все еще сбежавшая принцесса.
Принцессе Диане нет памятника на улицах Лондона. В этом году ее сыновья Уильям и Гарри объявили о начале сбора средств на него. Хотя едва ли дело в деньгах. У Виндзоров, безусловно, есть финансовая возможность увековечить самого популярного члена своей семьи, хотя и не задержавшегося в ней долго. Просто не все члены этой семьи согласятся, что Диана достойна памятника.
Похоронена леди Ди на острове в семейном имении Спенсеров под девичьей фамилией. Поэтому единственное открытое место, куда сегодня несут цветы те, кто не хочет делать вид, что сегодня ничего особенного не происходит, — это Кенсингтонский дворец, в котором она жила. 20 лет назад этими цветами были убраны не только ворота, в ворота было не войти из-за цветов.
Сегодняшнее отсутствие публичной реакции на годовщину смерти со стороны принца Чарльза и королевы очень походит на их поведение 20 лет назад. В то утро Елизавета II отвела осиротевших мальчиков в церковь возле шотландского замка Балморал. Англичане усмотрели в этом только намерение Ее Величества не отступать от распорядка дня. Через 20 лет принцы признались, что от невозможности в детстве как следует выплакаться и выговориться они начали оправляться от горя только сейчас.
Принц Чарльз в тот же день принц улетел за телом в Париж. Его сыновей в Шотландии осталась утешать бабушка. Это избавило ее от необходимости ехать в Лондон, где начиналась настоящая массовая истерика.
Пока Чарльз не вернулся в Англию, у королевской семьи была надежда сдержать в эмоциональной узде всю страну так, как им удалось это сделать с Уильямом и Гарри, — отпеть и похоронить скромно, быстро и тихо, мол, мы сожалеем, — и заняться другими делами. Когда Чарльз привез тело бывшей жены в Лондон и увидел толпы на улицах, он догадался, что тактика его матери не сработает. Если бы не цветы, это было бы похоже на революцию.
Что бы не просчитывали Виндзоры, массового помутнения от горя они не могли предвидеть. Диана умерла смертью банальной, обычной, совсем неподходящей для сказки или легенды. Ничего героического. Умерла не от СПИДа, пожав руку инфицированному, не подорвалась на мине в Анголе. Все вроде бы банально, неподобающе — любовник-араб, пьяный водитель, темный туннель…
Да и принцесса на момент гибели давно была в опале. Уже год как разведена, 5 лет не жила с Чарльзом, лишена титула Ваше Высочество. Газеты растрезвонили все ее секреты и о нервной булимии, и о многолетней депрессии.
Британская пресса не зря охотилась за ней именно в то лето. В течении года после развода у нее была абсолютно пристойная жизнь — Диана занималась детьми. Летом сыновей леди Ди оставила Чарльзу, а сама уехала развлекаться. Нет чтобы сидеть в Лондоне под дождем в сером платье и убиваться, когда ей вернут мальчиков. Вместо этого она уехала на яхте в Средиземное море с бойфрендом. «Посмотрите, как это отвратительно — яхта, солнце, море, ровный загар, длинные ноги», — кричали газеты.
И именно в попытке зафиксировать грехопадение свободной женщины, разведенной Дианы, фотографы загнали ее в ту ночь в парижский тоннель, их которого она уже не выехала.
В Британии вскоре после ее гибели был принят закон, запрещающий травить лис фокстерьерами, а газетчики затравили бывшую принцессу и мать будущего короля совершенно безнаказанно. Вероятно, потому что эта охота была одобрена сверху. Как передает корреспондент Лиза Герсон, сегодня результат этой погони — очередной всплеск внимания к королевской семье и горькие стенания в газетах, не дававших ей жить, а также туристы, бюджет на документальные фильмы, интерес всего мира. Институт британской монархии, подавивший Диану, снова в центре внимания благодаря ей.
Похоронена леди Ди на острове в семейном имении Спенсеров под девичьей фамилией. Поэтому единственное открытое место, куда сегодня несут цветы те, кто не хочет делать вид, что сегодня ничего особенного не происходит, — это Кенсингтонский дворец, в котором она жила. 20 лет назад этими цветами были убраны не только ворота, в ворота было не войти из-за цветов.
Сегодняшнее отсутствие публичной реакции на годовщину смерти со стороны принца Чарльза и королевы очень походит на их поведение 20 лет назад. В то утро Елизавета II отвела осиротевших мальчиков в церковь возле шотландского замка Балморал. Англичане усмотрели в этом только намерение Ее Величества не отступать от распорядка дня. Через 20 лет принцы признались, что от невозможности в детстве как следует выплакаться и выговориться они начали оправляться от горя только сейчас.
Принц Чарльз в тот же день принц улетел за телом в Париж. Его сыновей в Шотландии осталась утешать бабушка. Это избавило ее от необходимости ехать в Лондон, где начиналась настоящая массовая истерика.
Пока Чарльз не вернулся в Англию, у королевской семьи была надежда сдержать в эмоциональной узде всю страну так, как им удалось это сделать с Уильямом и Гарри, — отпеть и похоронить скромно, быстро и тихо, мол, мы сожалеем, — и заняться другими делами. Когда Чарльз привез тело бывшей жены в Лондон и увидел толпы на улицах, он догадался, что тактика его матери не сработает. Если бы не цветы, это было бы похоже на революцию.
Что бы не просчитывали Виндзоры, массового помутнения от горя они не могли предвидеть. Диана умерла смертью банальной, обычной, совсем неподходящей для сказки или легенды. Ничего героического. Умерла не от СПИДа, пожав руку инфицированному, не подорвалась на мине в Анголе. Все вроде бы банально, неподобающе — любовник-араб, пьяный водитель, темный туннель…
Да и принцесса на момент гибели давно была в опале. Уже год как разведена, 5 лет не жила с Чарльзом, лишена титула Ваше Высочество. Газеты растрезвонили все ее секреты и о нервной булимии, и о многолетней депрессии.
Британская пресса не зря охотилась за ней именно в то лето. В течении года после развода у нее была абсолютно пристойная жизнь — Диана занималась детьми. Летом сыновей леди Ди оставила Чарльзу, а сама уехала развлекаться. Нет чтобы сидеть в Лондоне под дождем в сером платье и убиваться, когда ей вернут мальчиков. Вместо этого она уехала на яхте в Средиземное море с бойфрендом. «Посмотрите, как это отвратительно — яхта, солнце, море, ровный загар, длинные ноги», — кричали газеты.
И именно в попытке зафиксировать грехопадение свободной женщины, разведенной Дианы, фотографы загнали ее в ту ночь в парижский тоннель, их которого она уже не выехала.
В Британии вскоре после ее гибели был принят закон, запрещающий травить лис фокстерьерами, а газетчики затравили бывшую принцессу и мать будущего короля совершенно безнаказанно. Вероятно, потому что эта охота была одобрена сверху. Как передает корреспондент Лиза Герсон, сегодня результат этой погони — очередной всплеск внимания к королевской семье и горькие стенания в газетах, не дававших ей жить, а также туристы, бюджет на документальные фильмы, интерес всего мира. Институт британской монархии, подавивший Диану, снова в центре внимания благодаря ей.
Комментарии