Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США

Пресс-секретарь президента РФ возложил на США ответственность за кризис в двусторонних отношениях.

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Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не только никогда не была инициатором кризиса и «различных рестрикций и санкций», но и всегда выступала против этого.



По словам Пескова, Владимир Путин последовательно говорит о желании Москвы выстраивать с Вашингтоном добрые отношения, которые «основаны на принципах взаимной выгоды и взаимного доверия».



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы традиционно выступаем за добрые отношения с США. Более того, мы считаем, что эти отношения должны быть продвинутыми в интересах мира и глобальной стабильности, в интересах урегулирования насущных мировых и региональных проблем».



При этом он подчеркнул, что в Кремле сожалеют «в связи с далеко неконструктивной позицией» США, и отметил, что РФ не может оставлять без ответа «недружественные, а иногда и враждебные проявления».