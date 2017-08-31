Читатели Forbes назвали самых влиятельных россиян столетия

Список самых влиятельных россиян по версии читателей Forbes возглавили Юрий Гагарин, Иосиф Сталин и Владимир Путин.
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В 100-летию со дня издания первого номера Forbes провел опрос среди своих российских читателей, попросив их назвать самых влиятельных соотечественников столетия. Рейтинг возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Гагарина выбрали 52,2% читателей, он стал самым влиятельным россиянином за последние 100 лет по версии читателей Forbes. Второе место занял Иосиф Сталин с 44,6% голосов. На третьей строчке с небольшим отставанием — президент России Владимир Путин с 44,6% голосов.
Также в числе лидеров оказались советский физик-теоретик и создатель водородной бомбы Андрей Сахаров, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, певец Владимир Высоцкий, основоположник практической космонавтики Сергей Королёв, основатель СССР Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, конструктор Михаил Калашников, сооснователь Google и миллиардер Сергей Брин.
Гагарина выбрали 52,2% читателей, он стал самым влиятельным россиянином за последние 100 лет по версии читателей Forbes. Второе место занял Иосиф Сталин с 44,6% голосов. На третьей строчке с небольшим отставанием — президент России Владимир Путин с 44,6% голосов.
Также в числе лидеров оказались советский физик-теоретик и создатель водородной бомбы Андрей Сахаров, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, певец Владимир Высоцкий, основоположник практической космонавтики Сергей Королёв, основатель СССР Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, конструктор Михаил Калашников, сооснователь Google и миллиардер Сергей Брин.
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