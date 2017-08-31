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  • 31.08, 14:23

    Читатели Forbes назвали самых влиятельных россиян столетия

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    Читатели Forbes назвали самых влиятельных россиян столетия

    Читатели Forbes назвали самых влиятельных россиян столетия

    Читатели Forbes назвали самых влиятельных россиян столетия

    Список самых влиятельных россиян по версии читателей Forbes возглавили Юрий Гагарин, Иосиф Сталин и Владимир Путин.

    В 100-летию со дня издания первого номера Forbes провел опрос среди своих российских читателей, попросив их назвать самых влиятельных соотечественников столетия. Рейтинг возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

    Гагарина выбрали 52,2% читателей, он стал самым влиятельным россиянином за последние 100 лет по версии читателей Forbes. Второе место занял Иосиф Сталин с 44,6% голосов. На третьей строчке с небольшим отставанием — президент России Владимир Путин с 44,6% голосов.

    Также в числе лидеров оказались советский физик-теоретик и создатель водородной бомбы Андрей Сахаров, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, певец Владимир Высоцкий, основоположник практической космонавтики Сергей Королёв, основатель СССР Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, конструктор Михаил Калашников, сооснователь Google и миллиардер Сергей Брин.

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