Экс-губернатор Сахалина Хорошавин госпитализирован из зала суда

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его бывший советник Андрей Икрамов попали в больницу в Южно-Сахалинске.
Во время судебного заседания Хорошавин и Икрамов пожаловались на высокое давление и боли в области сердца. Присутствовавший в зале медик измерил экс-чиновникам давление и подтвердил их жалобы. После этого на место была вызвана скорая.
Медики, прибывшие в зал суда, увезли Хорошавина и Икрамова в больницу. Сначала был объявлен перерыв, а потом заседание суда решили перенести на понедельник, 4 сентября, передает «Интерфакс».
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Надо сказать, что ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А Икрамов даже терял сознание в зале суда, тогда врачи диагностировали у него гипертонический криз.
Медики, прибывшие в зал суда, увезли Хорошавина и Икрамова в больницу. Сначала был объявлен перерыв, а потом заседание суда решили перенести на понедельник, 4 сентября, передает «Интерфакс».
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Надо сказать, что ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А Икрамов даже терял сознание в зале суда, тогда врачи диагностировали у него гипертонический криз.
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