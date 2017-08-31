Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 14:23

    Экс-губернатор Сахалина Хорошавин госпитализирован из зала суда

    3 комментария
    • Фото РИА Новости
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Сахалина Хорошавин госпитализирован из зала суда

    Экс-губернатор Сахалина Хорошавин госпитализирован из зала суда

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Сахалина Хорошавин госпитализирован из зала суда
  • Фото РИА Новости

    • Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его бывший советник Андрей Икрамов попали в больницу в Южно-Сахалинске.

    Во время судебного заседания Хорошавин и Икрамов пожаловались на высокое давление и боли в области сердца. Присутствовавший в зале медик измерил экс-чиновникам давление и подтвердил их жалобы. После этого на место была вызвана скорая.

    Медики, прибывшие в зал суда, увезли Хорошавина и Икрамова в больницу. Сначала был объявлен перерыв, а потом заседание суда решили перенести на понедельник, 4 сентября, передает «Интерфакс».

    смотретьНа Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина
    На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина
    Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.

    Надо сказать, что ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А Икрамов даже терял сознание в зале суда, тогда врачи диагностировали у него гипертонический криз.

    Новости по теме

    Дело экс-губернатора Сахалина

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru