Сбивший певицу Линду водитель грузовика был трезв, но не имел прав

На водителя грузовика, сбившего двух человек в Москве, среди которых оказалась звезда
90-х певица Линда, составлены два протокола.
Водитель грузовика МАЗ, который накануне вечером сбил двух пешеходов в центре Москвы, наказан за езду без прав, сообщили в ГИБДД Москвы. Также в отношении водителя, который сбежал с места ДТП, были составлены другие административные протоколы.
МВД РФ: «В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный Ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях — „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“ и „Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения“».
Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель в момент ДТП не находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) рассказала СМИ подробности аварии на Каретном ряду. Вместе со своей племянницей артистка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда увидела летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и буквально бросилась между колесами машины. Это позволило выжить обеим пострадавшим. Линда получила не угрожающие жизни травмы, а ее племянница, по некоторым данным, по-прежнему остается в больнице.
МВД РФ: «В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный Ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях — „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“ и „Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения“».
Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель в момент ДТП не находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) рассказала СМИ подробности аварии на Каретном ряду. Вместе со своей племянницей артистка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда увидела летящий на них грузовик. Женщина не растерялась и буквально бросилась между колесами машины. Это позволило выжить обеим пострадавшим. Линда получила не угрожающие жизни травмы, а ее племянница, по некоторым данным, по-прежнему остается в больнице.
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