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  • 31.08, 14:23
    Сибиряк сжег себя в торговом центре из-за несчастной любви: видео. Красноярский край, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСибиряк сжег себя в торговом центре из-за несчастной любви: видео

    Сибиряк сжег себя в торговом центре из-за несчастной любви: видео

    9 комментариев
    Сибиряк сжег себя в торговом центре <nobr>из-за</nobr> несчастной любви: видео

    Сибиряк сжег себя в торговом центре из-за несчастной любви: видео

    Сибиряк сжег себя в торговом центре <nobr>из-за</nobr> несчастной любви: видео

      Правоохранители Красноярского края разбираются в причинах суицида, который произошел в одном из торговых центров Сосновоборска.

      Трагедия случилась вечером 28 августа, но известно о ней стало только сейчас. Молодой человек пришел в магазин поговорить со знакомой продавщицей. Когда девушка отказала ему в общении, он прямо у нее на глазах и в присутствии покупателей облил себя бензином и поджег. Эту страшную сцену сняли камеры наблюдения.

      Как сообщается на сайте регионального управления СКР, пострадавшего с ожогами 99% тела доставили в больницу, где он вскоре скончался. По предварительным данным, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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