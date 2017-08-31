Сибиряк сжег себя в торговом центре из-за несчастной любви: видео

Правоохранители Красноярского края разбираются в причинах суицида, который произошел в одном из торговых центров Сосновоборска.
Трагедия случилась вечером 28 августа, но известно о ней стало только сейчас. Молодой человек пришел в магазин поговорить со знакомой продавщицей. Когда девушка отказала ему в общении, он прямо у нее на глазах и в присутствии покупателей облил себя бензином и поджег. Эту страшную сцену сняли камеры наблюдения.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, пострадавшего с ожогами 99% тела доставили в больницу, где он вскоре скончался. По предварительным данным, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, пострадавшего с ожогами 99% тела доставили в больницу, где он вскоре скончался. По предварительным данным, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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