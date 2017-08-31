Мэр Челябинска Тефтелев запретил шаурму

Вывески на киосках вызвали возмущение мэра Челябинска.
Евгений Тефтелев во время прогулки по улице Кировка (пешеходная улица в центре Челябинска) обратил внимание на многочисленные надписи «шаурма».
Евгений Тефтелев, мэр Челябинска: «Засилье какое-то! Пусть про беляши и блины пишут. Чтобы я на Кировке больше таких надписей не видел!»
При этом саму шаурму запрещать не стали. Популярное яство останется в продаже.
Теперь владельцы киосков думают, как соблюсти запрет. Как отмечает Ura.ru, на одной из торговых точек поспешили и вовсе закрасить нелегальную надпись. Между тем горожане предлагают писать на ларьках вместо «шаурма» «шаверма» — на питерский манер.
Евгений Тефтелев, мэр Челябинска: «Засилье какое-то! Пусть про беляши и блины пишут. Чтобы я на Кировке больше таких надписей не видел!»
При этом саму шаурму запрещать не стали. Популярное яство останется в продаже.
Теперь владельцы киосков думают, как соблюсти запрет. Как отмечает Ura.ru, на одной из торговых точек поспешили и вовсе закрасить нелегальную надпись. Между тем горожане предлагают писать на ларьках вместо «шаурма» «шаверма» — на питерский манер.
Комментарии