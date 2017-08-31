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  • 31.08, 12:52

    Мэр Челябинска Тефтелев запретил шаурму

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Мэр Челябинска Тефтелев запретил шаурму

    Мэр Челябинска Тефтелев запретил шаурму

    Мэр Челябинска Тефтелев запретил шаурму
  • Фото РИА Новости

    • Вывески на киосках вызвали возмущение мэра Челябинска.

    Евгений Тефтелев во время прогулки по улице Кировка (пешеходная улица в центре Челябинска) обратил внимание на многочисленные надписи «шаурма».

    Евгений Тефтелев, мэр Челябинска: «Засилье какое-то! Пусть про беляши и блины пишут. Чтобы я на Кировке больше таких надписей не видел!»

    При этом саму шаурму запрещать не стали. Популярное яство останется в продаже.

    Теперь владельцы киосков думают, как соблюсти запрет. Как отмечает Ura.ru, на одной из торговых точек поспешили и вовсе закрасить нелегальную надпись. Между тем горожане предлагают писать на ларьках вместо «шаурма» «шаверма» — на питерский манер.

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