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  • 31.08, 12:51

    Снег потушил все пожары на севере Иркутской области

    1 комментарий

    Снег потушил все пожары на севере Иркутской области

    Снег потушил все пожары на севере Иркутской области

    В Иркутской области больше нет действующих природных пожаров, сообщили в экстренных службах.

    Все пожары, находившиеся под наблюдением в зоне космического мониторинга в Катангском районе на севере Иркутска, потухли. Природные возгорания потушил выпавший внег.

    Владимир Гонтарь, отдел прогнозов Иркутского Гидрометцентра: «Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары».

    Еще накануне утром в регионе действовало 11 природных пожаров на общей площади 134,5 тысяч гектаров, отмечает «Интерфакс».

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