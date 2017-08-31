Снег потушил все пожары на севере Иркутской области

В Иркутской области больше нет действующих природных пожаров, сообщили в экстренных службах.
Все пожары, находившиеся под наблюдением в зоне космического мониторинга в Катангском районе на севере Иркутска, потухли. Природные возгорания потушил выпавший внег.
Владимир Гонтарь, отдел прогнозов Иркутского Гидрометцентра: «Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары».
Еще накануне утром в регионе действовало 11 природных пожаров на общей площади 134,5 тысяч гектаров, отмечает «Интерфакс».
Владимир Гонтарь, отдел прогнозов Иркутского Гидрометцентра: «Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары».
Еще накануне утром в регионе действовало 11 природных пожаров на общей площади 134,5 тысяч гектаров, отмечает «Интерфакс».
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