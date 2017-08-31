Минэкономразвития ожидает роста доходов населения в ближайшие три года

Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения.
Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных располагаемых доходов в 2017 году с 1% до 1,2%. В документе, представленном в четверг главой МЭР Максимом Орешкиным, есть также прогноз на 2018 год. Согласно ему, рост реальных доходов в следующем году составит 2,1% вместо 1,5%. Прогноз на 2019 год несколько снижен: с 1,2% до 1,1%. Прогноз роста доходов на 2020 год улучшен до 1,2% против 1,1% ранее, передает РИА Новости.
Уровень безработицы в стране в 2017 году составит 5,2%, в 2018 году — 5%, а в 2020 году он снизится до 4,9%, ожидает ведомство.
Орешкин также отметил, что замедление роста ВВП в России в июле вызвано временными факторами, и в ближайшее время ожидается восстановление более высоких темпов. Под временными факторами понимается, в частности, смещение урожая из-за холодного лета. Тем не менее, в Минэкономразвития и в Минсельхозе ожидают, что урожай в этом году будет не хуже, чем в прошлом, сообщает «Интерфакс».
Уровень безработицы в стране в 2017 году составит 5,2%, в 2018 году — 5%, а в 2020 году он снизится до 4,9%, ожидает ведомство.
Орешкин также отметил, что замедление роста ВВП в России в июле вызвано временными факторами, и в ближайшее время ожидается восстановление более высоких темпов. Под временными факторами понимается, в частности, смещение урожая из-за холодного лета. Тем не менее, в Минэкономразвития и в Минсельхозе ожидают, что урожай в этом году будет не хуже, чем в прошлом, сообщает «Интерфакс».
Комментарии